Hazard al Real Madrid, niente numero 7: vuole la 23 come Jordan e Lebron

Il Real Madrid voleva dare al nuovo acquisto Eden Hazard la maglia numero 7 che in passato fu di Raùl e Ronaldo: il belga però prenderà la 23.

Nonostante il suo acquisto sia stato ufficializzato da oltre due settimane, ancora non si conosce ufficialmente quale numero di maglia porterà sulla schiena il belga Eden Hazard nella prossima stagione.

Questo perché Il avrebbe voluto che il giocatore, grande acquisto del calciomercato estivo, portasse il numero 7 che fu in passato di campioni come Raùl e Cristiano Ronaldo e che attualmente ha Mariano Diaz.

Così però, con ogni probabilità non sarà. Come riportano infatti i principali quotidiani spagnoli, un po' per la resistenza del brasiliano a cedere il suo numero, un po' per la sua grande passione per il basket NBA, il numero di Hazard dovrebbe essere il 23.

La scelta dell'ex sarebbe infatti una sua dedica a due grandi campioni della pallacanestro nordamericana, Michael Jordan e Lebron James. Curiosamente anche David Beckham, quando fu acquistato dalle merengues, scelse di indossare il numero 23.