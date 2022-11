Rayo Vallecano-Real Madrid 3-2: prima sconfitta per i Blancos, Barça capolista

Costa cara al Real Madrid la prima sconfitta in campionato: i Blancos cadono contro il Rayo Vallecano ed ora il Barcellona è primo.

Si consuma al tredicesimo turno, il cambio di guardia in vetta alla classifica della Liga. Il Real Madrid infatti, incappa in una sconfitta per 3-2 sul campo del Rayo Vallecano e vede dunque il Barcellona scappare via a +2.

Al ‘Campo de Futbol de Vallecas’, partita fin da subito in salita per gli uomini di Carlo Ancelotti, che già al 5’ passano in sventato quando è Comesana a trafiggere di sinistro Courtois sfruttando un gran cross di Fran Garcia.

Sotto di una rete, il Real prova a reagire, ma è in realtà il Rayo ad andare per un paio di volte vicino al raddoppio prima con Garcia e poi con Palazon. Nel momento più delicato della gara, i campioni d’europa riescono comunque a trovare il pareggio al 37’ quando è Modric a trasformare un calcio di rigore assegnato per un fallo in area ai danni di Asensio.

Quattro minuti dopo il sorpasso del Real: corner battuto da Asensio e Militao, lasciato colpevolmente troppo solo in area, insacca di testa il pallone che vale l’1-2. Ma non è finita.

Prima della fine della prima frazione di gioco, al 44’, il Rayo riesce a pareggiare con un gran tiro di Garcia. E’ la rete del 2-2 ed è questo il risultato con il quale si torna negli spogliatoi.

Nella ripresa la partita è equilibrata, ma il momento di svolta arriva poco dopo l’ora di gioco quando Carvajal colpisce una palla con le mani in piena area di rigore: l’arbitro, dopo aver rivisto l’azione al monitor, assegna la massima punizione. Sul dischetto si presenta dunque Trejo che si fa ipnotizzare da Courtois, ma il tiro è da ripetere poiché il portiere belga si è mosso in anticipo dalla linea di porta.

Il duello si ripete dunque al 67’ e questa volta Trejo riesce a segnare. E’ 3-2.

Il forcing finale del Real Madrid (privo del Pallone d’Oro Benzema) è inutile. I Blancos, un punti di dune partite, incappano nella prima sconfitta in campionato ed ora si riscoprono costretti a vestire i panni di inseguitori.