Rayo Vallecano-Atletico Madrid: diretta streaming gratis

Atletico Madrid col Rayo Vallecano in Liga pensando alla Juventus: guarda il match in diretta streaming gratis su DAZN attivando il mese gratuito.

Da un derby a un altro derby, anche se non certo dello stesso blasone. Dopo la bruciante sconfitta contro il Real Madrid, con conseguente sorpasso in classifica dei cugini, l'Atletico Madrid prova a rialzarsi in casa del pericolante Rayo Vallecano in una gara valevole per la ventiquattresima giornata di Liga. Una sfida con vista Champions League per gli uomini di Diego Pablo Simeone, che pochi giorni più tardi affronteranno la Juventus nell'andata degli ottavi di finale.

Segui Rayo Vallecano-Atletico Madrid in diretta streaming su DAZN

Derby all'apparenza scontato, considerando che la classifica non mente: sono ben 21 i punti che separano l'Atletico Madrid dal Rayo Vallecano, appostati rispettivamente al terzo e al diciottesimo (ovvero terzultimo) posto della graduatoria di Liga. Se gli ospiti sono ben posizionati per disputare nuovamente la Champions League, i padroni di casa, reduci da due sconfitte, devono fare i conti con la lotta per non retrocedere. La gara d'andata, disputata al Wanda Metropolitano lo scorso 25 agosto, ha visto prevalere l'Atletico per 1-0 grazie a una rete segnata nella ripresa da Griezmann.

RAYO VALLECANO-ATLETICO MADRID DIRETTA STREAMING

Rayo Vallecano-Atletico Madrid sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN, che ha acquisito i diritti della Liga. Il match sarà disponibile attraverso diversi dispositivi, dalla smart tv allo smartphone passando per pc e tablet. Chi volesse rivedere il derby anche nei giorni seguenti potrà farlo tranquillamente attraverso il servizio on demand.

RAYO VALLECANO-ATLETICO MADRID DATA E ORARIO

La gara tra Rayo Vallecano e Atletico Madrid è in programma sabato 16 febbraio 2019, con calcio d'inizio previsto per le ore 16.15. Si giocherà all'Estadio de Vallecas, tana della terza squadra di Madrid, che può contenere fino a 15500 persone e che sarà presumibilmente esaurito in vista del derby contro i Colchoneros.