Ranieri ad un passo dal ritorno al Cagliari: c’è l’accordo sull’ingaggio

Claudio Ranieri è vicino a ripartire dal campionato di Serie B: accordo per l’ingaggio raggiunto, mancherebbero alcuni dettagli per la firma.

Non c’è ancora l’ufficialità, a breve però il campionato di Serie B potrebbe accogliere un altro straordinario protagonista: Claudio Ranieri.

Secondo quanto riportato da ‘Sky’ infatti, il tecnico romano è ormai da un passo dall’accettare l’offerta del Cagliari.

Il club sardo è alla ricerca di un allenatore che raccolga l’eredità dell’esonerato Fabio Liverani e proprio Ranieri ha sempre rappresentato la primissima scelta in tal senso.

Nel corso degli ultimi giorni sono state portate avanti le trattative tra le parti che hanno condotto ad un’intesa sull’ingaggio ed ora non resterebbero che pochi dettagli da definire.

Ad attendere Ranieri ci sarebbe un contratto di un anno e mezzo e quindi con scadenza 2024.

Per il tecnico che nel 2016 ha condotto il Leicester ad uno storico trionfo in Premier League, si tratterebbe di un ritorno. Ha infatti già allenato il Cagliari tra il 1988 ed il 1991, centrando una doppia promozione dalla Serie C alla Serie A, oltre che il successo nell’edizione 1988-1989 della Coppa Italia di Serie C.

Ranieri non allena in Italia dal 2021, da quando cioè si è conclusa la sua avventura alla guida della Sampdoria. Dopo dell’esperienza in blucerchiato ne ha vissuta una meno positiva al Watford.

A lui il compito di rilanciare una squadra che, considerata inizialmente la grande favorita per la vittoria del campionato di Serie B, attualmente veleggia in una posizione di classifica che parla di tre lunghezze di vantaggio sulla zona playout e quattro di svantaggio rispetto alla zona playoff.