Ramsey e Amad Diallo, delusione in maglia Rangers: ma può arrivare l'Europa League

Per la prima volta nella più che decennale carriera di Aaron Ramsey e in quella giovanissima di Amed Diallo, entrambi possono conquistare un trofeo europeo. L'ex giocatore della Juventus, in prestito ai Rangers, e il talento del Manchester United vecchia conoscenza dell'Atalanta, attualmente a Glasgow, saranno impegnati in finale di Europa League contro l'Eintracht. Dopo un 2022 senza esaltazioni.

Arrivati in Scozia nel calciomercato di gennaio rispettivamente in prestito da Manchester United e Juventus, Diallo e Ramsey non hanno certo dato quel supporto che dirigenza e tifosi si aspettavano. Oltre qualche lampo di classe qua e là, l'ivoriano e il gallese hanno mostrato meno rispetto ai desideri al momento dell'acquisto.

Entrambi hanno la possibilità di vincere l'Europa League, ma nessuno dei due è stato fondamentale nel cammino alla finale: basti pensare che Diallo non ha giocato nemmeno un minuto dal suo arrivo ai Rangers, mentre Ramsey appena 84 minuti in due gare.

Quest'ultimo ha subito i soliti problemi fisici che lo hanno limitato per anni, compreso il periodo alla Juventus. La rete nell'Old Firm contro il Celtic sembrava poter portare a qualcosa di grande, e invece tutto il contrario. I The Bhoys hanno rimontato la sfida e in seguito vinto il campionato, mentre Ramsey si è fermato a due goal e due assist in dodici presenze.

Spesso Ramsey è rimasto in panchina, e nelle gare in cui è partito titolare ha faticato sia come trequartista, sia come interno di centrocampo. Il 31enne ha però dato una mano nella mentalità dei giovani insieme agli altri giocatori di maggiore esperienza dei Rangers, tra cui McGregor.

"Questa partita è una delle migliori e più importanti della mia carriera" ha ammesso Ramsey. "Ho saltato una finale con l'Arsenal ed è stata dura da accettare, quindi avere l'opportunità di partecipare è incredibile, e non arriva molto più grande della finale di Europa League".

Diallo, invece, ha cominciato a giocare solamente quando il Celtic si è laureato Campione di Scozia, portando Van Bronckhorst a sfruttarlo in campionato, così da non far stancare i titolari in vista della finalissima di Europa League contro l'Eintracht.

Uno stipendio troppo alto e l'arrivo di Ten Hag al Manchester United lo riporteranno a breve in maglia Red Devils, con il nuovo arrivato che potrebbe dare all'ex Atalanta più opportunità in prima squadra. Altrimenti, sarà di nuovo prestito.

Discorso diverso per Ramsey, che sì tornerà alla Juventus a meno di sorprese, ma che difficilmente sarà confermato in bianconero: arriverà un altro team. Capitolo Rangers positivo in termini generali in caso di successo dell'Europa League, anche se non da protagonisti. In caso contrario, l'inizio del 2022 in terra scozzese sarà stato decisamente deludente in ogni ambito.