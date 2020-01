Quarti Coppa Italia: date, orari e dove vederli in tv e streaming

Definito il programma dei quarti di finale della Coppa Italia 2019/20: date, orari e dove vederli in tv e streaming.

La Lega di ha comunicato il programma completo dei quarti di finale di Coppa con date, orari e trasmissione televisiva: saranno in otto a contendersi la vittoria finale per succedere alla campione in carica, reduce dalla comoda qualificazione ottenuta ai danni della .

Con DAZN segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

QUARTI DI FINALE

21 gennaio, ore 20:45 Lazio Vincente - 22 gennaio, ore 20:45 Vincente - 28 gennaio, ore 20:45 Vincente - 29 gennaio, ore 20:45

DOVE VEDERE I QUARTI IN TV E STREAMING

Tutte le quattro gare dei quarti di finale di saranno trasmesse in esclusiva dalla Rai sul canale Rai 1. Sarà possibile seguirle anche in tramite il servizio RaiPlay che permette di accedere alle dirette dei programmi Rai in maniera totalmente gratuita.