Quante Champions ha vinto il Manchester City? Trofei e finali

Da più di un decennio, oramai, il Manchester City è tra le squadre più famose al mondo. Tra le più ricche, grazie all'arrivo degli sceicchi. Nel corso delle ultime stagioni la formazione britannica ha speso più di un miliardo di sterline per puntare al trofeo più ambito di tutti: la Champions League.

Se Guardiola è il volto più noto delle ultime stagioni, in campo si sono alternati campionissimi come Aguero, Yaya Touré e De Bruyne, per provare a vincere in Europa dopo aver fatto la voce grossa in Premier, FA Cup e League Cup. Un passo verso cui spingono migliaia di fans ogni annata.

Zero. Dal 2008 ad oggi il Manchester City ha provato in tutti i modi a conquistare la Champions League, senza mai riuscirsi. Al massimo i Citizens hanno giocato la finalissima, ma in una sola annata, ovvero quella del 2020/2021: in questo caso è stato il Chelsea di Tuchel ad avere la meglio.

Prima dell'arrivo di Mansour, il Manchester City non era certo una big del calcio mondiale. Per questo motivo la Champions League è sempre stata un'utopia per club e tifosi. Zero successi nella massima competizione e una sola finale raggiunta durante la sua storia.

L'articolo prosegue qui sotto

I TITOLI EUROPEI DEL MANCHESTER CITY

Il Mancheste City ha in bacheca un solo trofeo europeo, ovvero la Coppa delle Coppe. La competizione, eliminata dall'UEFA vent'anni fa, ha visto i Citizens primeggiare nella primavera del 1970 contro i polacchi del Górnik Zabrze.

Da allora il Manchester City ha aspettato cinquant'anni per poter nuovamente giocare una finale, quella persa contro il Chelsea nel 2021. Continuamente deludente in Europa, la squadra britannica ha raggiunto al massimo la semifinale di Champions League nel 2016.

La storia del Manchester City è in parte simile a quella del PSG: nonostante l'arrivo degli sceicchi nel nuovo millennio, il conto delle Champions League vinte piange.