Probabili formazioni Italia-Olanda: tocca ad Immobile in attacco

L’Italia si appresta a scendere in campo nella quarta giornata della Nations League contro l’Olanda. Tocca al tridente Chiesa-Immobile-Pellegrini.

Reduce dal pareggio ottenuto contro la , l’ torna in campo per una sfida che potrebbe rappresentare una svolta importante per il suo cammino nella UEFA . Gli Azzurri, attualmente primi nel Gruppo 1 della Lega A, affronteranno a Bergamo quell’ che in classifica insegue staccata di una sola lunghezza e che nella gara d'andata è stata superata per 1-0 ad Amsterdam.

La vigilia, in casa Italia, è stata movimentata dal caso di falsa positività di Stephan El Shaarawy, ma per il resto il commissario tecnico Roberto Mancini ha avuto modo di preparare al meglio, al netto del poco tempo a disposizione. Come confermato da lui stesso nella conferenza stampa di presentazione del match, rispetto all’ultima uscita in Polonia ci saranno tra i quattro ed i cinque cambi nell’undici titolare.

Gli Azzurri, si schiereranno in campo con l’ormai consueto 4-3-3 nel quale la linea difensiva davanti a Donnarumma, dovrebbe essere composta da D’Ambrosio, Bonucci, Chiellini e Spinazzola.

Il reparto di centrocampo dovrebbe essere quello meno sottoposto a modifiche, con Barella, Jorginho e Verratti che sembrano favoriti nella corsa che porta a maglie da titolari, anche se Locatelli scalpita e potrebbe insidiare uno dei tre.

In avanti questa volta toccherà a Ciro Immobile (Belotti è tra l'altro squalificato), che sarà il perno centrale di un tridente completato da Chiesa e Lorenzo Pellegrini.

Frank De Boer disegnerà invece l’Olanda con un 4-2-3-1 nel quale, davanti a Cillesen, saranno Hateboer, De Vrij, Van Dijk e Veltman a completare il pacchetto difensivo.

De Jong e Van de Beek formeranno il duo di mediana, mentre in avanti, Depay potrebbe agire da unica punta, con un trio composto da Berghuis, Wijnaldum e Malen a supporto.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ITALIA-OLANDA

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; D'Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Pellegrini. Ct. Mancini

OLANDA (4-2-3-1): Cillessen; Hateboer, De Vrij, Van Dijk, Veltman; De Jong, Van de Beek; Berghuis, Wijnaldum, Malen; Depay. Ct. De Boer