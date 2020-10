Mancini cambia l'Italia contro l'Olanda: "Ci saranno 4-5 cambi"

La vigilia della sfida di tra e è stata scossa dalla notizia del contagio di El Shaarawy, risultato positivo al coronavirus: Roberto Mancini ha commentato la notizia annunciando inoltre diversi cambi rispetto alla partita giocata in .

Il commissario tecnico jesino ha fornito alcune indicazioni sulla formazione che affronterà gli 'orange':

Nessun timore nei confronti di un avversario sicuramente complicato, Mancini vuole un'Italia capace di imporre il proprio gioco contro qualsiasi squadra:

"Nessuno può metterci in soggezione, abbiamo rispetto per le squadre che affrontiamo perchè a questo livello tutte le gare sono difficili. Loro contro la hanno avuto una supremazia territoriale, così come noi contro la Polonia. L'Olanda fa sempre un calcio spumeggiante e offensivo, ma anche noi stiamo facendo bene".