Probabili formazioni Inter-Juventus: occasione Sanchez, torna De Ligt

A Milano si gioca il derby d'Italia di Coppa. Conte senza Lukaku e Hakimi squalificati, Pirlo rilancia l'olandese al centro della difesa con Demiral.

È sempre Inter-Juventus. Per tre volte nel giro di meno di un mese, il derby d'Italia accende il calcio italiano. Il round di campionato, il primo, se lo sono aggiudicato i nerazzurri. Ora palla al centro, si gioca il primo round di Coppa Italia: i primi 90 minuti della semifinale, a San Siro, con ritorno fissato tra sette giorni allo Stadium.

Antonio Conte ha avuto segnali particolarmente incoraggianti dalla sua squadra nei 90 minuti validi per la penultima giornata di Serie A. Vittoria per 2-0 firmata da Vidal e Barella, i quali verranno ovviamente riproposti nel ruolo di mezzali ai lati di Brozovic, con Eriksen che fa ritorno in panchina.

Grandi protagonisti del match furono anche Hakimi sulla destra e Lukaku al centro dell'attacco. I due sono anche i grandi assenti del match: ammoniti nel derby contro il Milan ai quarti di finale e squalificati. Torneranno in campo per la gara di ritorno. Intanto, spazio ai sostituti: Matteo Darmian a destra e Alexis Sanchez in avanti, in coppia con Lautaro.

Completano la formazione Young a sinistra e la solita difesa a tre davanti ad Handanovic, ormai una filastrocca: Skriniar, de Vrij, Bastoni. Pochi dubbi per una squadra che si sta costruendo certezze importanti, non solo in ottica scudetto.

La Juventus, che ha vinto quattro volte in fila la Coppa Italia tra il 2015 e il 2018 prima di cedere a Lazio e Napoli nelle ultime due competizioni, punta a tornare in finale e riprendere dove aveva lasciato. Con qualche novità rispetto alla sfida di campionato.

Tra i pali ci sarà Buffon, portiere di coppa, mentre in difesa si rivede Matthijs de Ligt, tornato a pieno regime post Covid. Insieme a lui Demiral, con Cuadrado e Alex Sandro a completare la difesa.

L'articolo prosegue qui sotto

La mediana è scolpita: Bentancur con Arthur e McKennie, Chiesa nonostante la diffida partirà titolare. In attacco, invece, si cambia: Cristiano Ronaldo sì, ma con Kulusevski a fianco a sé e Morata pronto ad uscire dalla panchina.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-JUVENTUS

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro Martinez, Sanchez.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Demiral, de Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Arthur, Bentancur, McKennie; Kulusevski, Cristiano Ronaldo.