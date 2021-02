Inter-Juventus dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Inter e Juventus si affrontano nell'andata delle semifinali di Coppa Italia: tutto sulle formazioni e su come seguire il match in tv e streaming.

INTER-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Inter-Juventus

Inter-Juventus Data: 2 febbraio 2021

2 febbraio 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Rai Uno

Streaming: RaiPlay

Derby d'Italia speciale a 'San Siro' dove l'Inter affronterà la Juventus in una gara valida come andata delle semifinali di Coppa Italia. Il ritorno si giocherà all'Allianz Stadium di Torino il 9 febbraio.

I nerazzurri arrivano all'appuntamento dopo aver superato la Fiorentina agli ottavi di finale, seppure ai tempi supplementari, e soprattutto dopo aver battuto il Milan nel Derby ai quarti grazie alla punizione di Eriksen in pieno recupero.

Cammino più agevole fin qui per la Juventus, costretta a sua volta ai supplementari dal Genoa agli ottavi di finale, ma poi capace di travolgere la SPAL per 4-0 ai quarti di finale con una formazione ampiamente rimaneggiata.

Le due squadre si sono affrontate poche settimane fa in campionato, sempre a 'San Siro'. In quel caso a spuntarla è stata l'Inter, che ha battuto 2-0 la Juventus in una partita senza storia.

Quella però è anche l'unica sconfitta subita dai bianconeri in tutto il mese di gennaio tra campionato e Coppa Italia. La Juventus ha infatti battuto Udinese, Milan, Sassuolo, Genoa, Bologna e Sampdoria vincendo anche la Supercoppa Italiana contro il Napoli. Inoltre non subisce goal da quattro partite tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa.

L'Inter invece nel mese di gennaio ha raccolto solo 11 punti in sei partite di campionato, bottino frutto di tre vittorie, due pareggi e una sconfitta sul campo della Sampdoria, ma è reduce dal bel 4-0 casalingo contro il Benevento.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere su Inter-Juventus: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare l'incontro in diretta tv e streaming .

ORARIO INTER-JUVENTUS

Inter-Juventus, sfida valida come andata delle semifinali dell’edizione 2020/2021 della Coppa Italia , si giocherà allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Gara ovviamente a porte chiuse così come stabilito dalle norme adottate per contrastare la pandemia. Calcio d’inizio programmato alle 20.45. L'arbitro sarà Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo.

Il Derby d'Italia che vedrà protagoniste Inter e Juventus, verrà trasmesso in diretta e esclusiva dalla Rai , ovvero l’emittente che detiene i diritti della competizione. La sfida sarà visibile su Rai Uno .

Come di consueto, per la partita è prevista anche la trasmissione in streaming. Inter-Juventus sarà quindi visibile grazie alla piattaforma RaiPlay attraverso dispositivi come pc e notebook (collegandosi al sito ufficiale) o ancora smartphone e tablet (tramite l’apposita app).

C’è un altro modo per non perdersi un solo istante di Inter-Juventus: la diretta testuale proposta da Goal . Vi racconteremo tutte le fasi salienti e gli eventi della sfida del Meazza minuto per minuto dal calcio d’inizio fino al triplice fischio finale.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-JUVENTUS

Conte non avrà a disposizione Hakimi e Lukaku, entrambi squalificati. Al loro posto giocheranno Darmian a destra e Sanchez in attacco al fianco di Lautaro Martinez. Per il resto formazione tipo con Skriniar, de Vrij e Bastoni davanti a Handanovic. A centrocampo l'ex Vidal, a segno nella gara di campionato, insieme a Brozovic e Barella. Sulla fascia sinistra Perisic e Young si giocano una maglia: favorito il secondo. D'Ambrosio di nuovo a disposizione..

Pirlo schiera Buffon in porta, turno di riposo per Bonucci e Chiellini che verranno sostituiti da Demiral e de Ligt. Cuadrado confermato come terzino destro, con Alex Sandro dall'altra parte. In mediana sicuro di una maglia Bentancur, che sarà squalificato in campionato, accanto a lui ancora Arthur. Sugli esterni Chiesa e McKennie, mentre Ramsey non è stato neppure convocato per un problema fisico al pari di Dybala. In attacco accanto a Cristiano Ronaldo potrebbe rivedersi Kuluveski, che insidia Morata.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro Martinez, Sanchez.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Demiral, de Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Arthur, Bentancur, McKennie; Kulusevski, Cristiano Ronaldo.