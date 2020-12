Probabili formazioni Atalanta-Roma: Gasp lancia Pessina, torna Pedro

I nerazzurri senza il Papu Gomez puntano su Malinovskyi e sull'ex Verona con Zapata. Fonseca col dubbio Pellegrini: in caso di forfait c'è Cristante.

Tira aria di a Bergamo. Alle 18.00 l' la , l'avversaria di tante battaglie negli ultimi due anni, quando le due squadre si sono spesso trovate a lottare testa a testa per un posto nella massima competizione europea. Anche quest'anno potrebbe succedere di nuovo.

Al Gewiss Stadium in palio non ci sono solo i tre punti, ma anche la possibilità di trarre vantaggio dallo scontro diretto. La Roma, soprattutto, viene da un buon momento di forma (24 punti, -3 dalla ) e punta a dare continuità al momento, come affermato anche da Fonseca, che vuole arrivare in zona Champions.

Fonseca sicuramente proverà a darne almeno agli uomini, cambiando pochissimo rispetto a quanto visto col . Confermata certamente la difesa, anche se Miirante rischia di scalzare Pau Lopez tra i pali. Possibile avvicendamento sulla destra tra Karsdorp e Bruno Peres.

Si riivede Pedro dopo la panchina di giovedì sera: comporrà il tridente con Mkhitaryan e Dzeko, intoccabili. Pellegrini trova comunque posto tra i due in mezzo vicino a Veretout, anche se non è al meglio: in caso, Cristante più di Villar per rimpiazzarlo.

L'Atalanta affronta il match senza Gomez, non convocato da Gasperini. Sulla trequarti dietro a Duvan Zapata ci saranno Malinovskyi e Pessina, complice anche l'assenza di Pasalic. Nessuna novità tra difesa e centrocampo: Toloi recupera, ma solo per la panchina.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ATALANTA-ROMA

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Lo. Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.