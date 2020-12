L'Atalanta sta con Gasperini: Gomez a casa è una scelta condivisa, è sul mercato

Il post su Instagram di lunedì e la mancata esultanza al goal di Freuler non sarebbero piaciute alla società. Addio a gennaio ormai certo.

- potrebbe davvero essere stata l'ultima partita di Alejandro 'Papu' Gomez con la maglia dell'Atalanta. Quella che difende dal 2014, da sei anni e mezzo. La rottura con Gasperini però sembra ormai insanabile. E la società ha scelto di stare col tecnico.

Ieri sul sito del club bergamasco è comparso un comunicato che annunciava la decisione di escludere l'argentino dai convocati per il match contro la Roma, spiegando come la scelta fosse condivisa tra staff tecnico e dirigenza.

"Sono 23 i calciatori convocati da mister Gian Piero Gasperini per Atalanta- , in programma domani al Gewiss Stadium di Bergamo. L’allenatore, in condivisione con la Società, ha deciso di non convocare per scelta tecnica il calciatore Alejandro Papu Gomez".

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', l'esclusione non sarebbe la causa di un'ulteriore frattura, ma piuttosto l'effetto di qualcosa che è successo a mercoledì. In particolare la mancata esultanza al goal dell'1-1 di Freuler, atteggiamento non particolarmente gradito nemmeno ai compagni di squadra.

Gomez era entrato nel secondo tempo dopo esser finito al centro di un caso anche a inizio gara: si era messo a cantare l'inno della Juventus. Non è passato inosservato, specialmente in un momento così delicato. Anchse se ieri Gasperini non ha voluto parlare direttamente del caso.

La società non avrebbe gradito nemmeno certi atteggiamenti avuti dal Papu nei faccia a faccia con i dirigenti, oltre ovviamente al post su Instagram di lunedì scorso, che prometteva verità una volta sistemate le cose. Come? Con una cessione.

Presto si dovrebbe aprire un tavolo con la dirigenza nerazzurra e l'entourage dell'argentino per discutere la situazione. Se prima si pensava potesse essere rimandato a dopo Natale, gli eventi hanno portato a un'urgenza. Presto il Papu potrebbe avere una nuova squadra.