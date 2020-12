Atalanta-Roma, le formazioni ufficiali: riecco Pedro

Atalanta con Toloi e Zapata, in campo Gosens. Fonseca preferisce Ibanez a Kumbulla, Pellegrini titolare in mediana con Veretout.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Toloi, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

Big match d'alta classifica tra e , coni padroni di casa decisi a rispondere alle vittorie di , e alla pari di una Roma più avanti in classifica e pronta a lottare per lo Scudetto insieme alle grandi del nord, che non sbagliano un colpo.

Nell'Atalanta, senza Gomez, c'è Pessina con Malinovskyi: Zapata prima punta. Freuler e De Roon sono gli interni, esterni di centrcampo Gosens ed Hateboer. In porta c'è Gollini, retroguardia composta da Djimsiti, Toloi e Palomino.

Roma con Dzeko centravanti, supportato dal rientrante Pedro insieme a Mkhitaryan. Pellegrini in mezzo con Veretout, sulle fasce Spinazzola e Karsdorp. Tra i pali gioca Mirante, difeso da Mancini, Smalling e Ibanez. Fuori Borja Mayoral e Cristante.