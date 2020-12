Quando torna Pasalic? I tempi di recupero dopo l'infortunio

Mario Pasalic combatte da fine novembre con una fastidiosa infiammazione al pube. Il suo ritorno in campo è fissato per gennaio 2021.

Mario Pasalic è fermo ormai da fine novembre, quando ha giocato la sua ultima partita contro lo . Poi uno stop senza tempi di recupero precisi e che dovrebbe tenerlo fuori almeno fino a gennaio 2021.

Un'assenza molto pesante per l' , alle prese pure col caso Gomez-Gasperini e le precarie condizioni fisiche di Ilicic. Il tutto mentre i nuovi acquisti Lammers e Miranchuk non si sono ancora integrati appieno.

L'INFORTUNIO DI PASALIC

Pasalic soffre di una fastidiosa infiammazione al pube, curata inizialmente con la terapia conservativa. Non è escluso però che nelle prossime settimane il centrocampista croato possa ricorrere all'intervento chirurgico per risolvere definitivamente il problema. In quel caso i tempi di recupero si aggirerebbero intorno alle 4-5 settimane.

QUANDO TORNA PASALIC ? I TEMPI DI RECUPERO

Mario Pasalic ha già saltato tre partite di campionato contro , e oltre alle ultime tre del girone di . Il croato non ci sarà sicuramente neppure contro Roma e , mentre la speranza di Gasperini è quello di riaverlo a disposizione all'inizio del 2021.