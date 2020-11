Probabili formazioni Atalanta-Inter: Sanchez dal 1', Lukaku in panchina

Conte recupera Lukaku ma solo per la panchina: davanti spazio a Sanchez e Lautaro. Gasperini senza Gosens, De Roon e Palomino.

Confronto tutto nerazzurro quello in scena al 'Gewiss Stadium' alle ore 15: da una parte l' , dall'altra l' , entrambe reduci da due k.o. brucianti in contro e .

Due squadre ferite nell'orgoglio, chiamate a risollevarsi per regalare una sosta più 'tranquilla' ai propri tifosi e guardare con rinnovato ottimismo al futuro, sia in che in Europa.

Gasperini non potrà contare su diversi assenti: nelle scorse ore si è aggiunto anche Palomino, sostituito da Romero che agirà al centro della retroguardia tra Toloi e Djimsiti. Pessina verso l'esordio stagionale da titolare, recuperato Hateboer. Attenzione a sinistra, dove potrebbe scoccare l'ora del giovane Ruggeri, favorito su Mojica.

In avanti Gomez e Zapata sembrano essere sicuri del posto: l'unico ballottaggio è quello tra Malinovskyi e Muriel, con l'ucraino in leggero vantaggio per giocare sulla trequarti.

Conte ha annunciato la più che probabile convocazione di Lukaku: il belga, però, inizialmente si siederà in panchina per lasciare spazio a Sanchez in coppia con Lautaro. Altra esclusione in vista per Eriksen.

Hakimi dovrebbe riposare e fare posto a Darmian sull'out di destra, Young più di Perisic sul versante opposto. Davanti ad Handanovic dovrebbe rivedersi Skriniar per la prima volta dopo la guarigione dal Coronavirus che ha colpito Padelli. Pericolo scampato per Radu e Gagliardini, negativi al secondo tampone e dunque disponibili.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ATALANTA-INTER

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pessina, Freuler, Ruggeri; Gomez, Malinovskyi; D. Zapata.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Vidal, Brozovic, Young; Barella; Lautaro, Sanchez.