Panchina Tottenham: spuntano Allegri, Mourinho ed Ancelotti

Si apre ufficialmente la corsa alla panchina del Tottenham: Mourinho sembra il favorito, ma ci sono anche Allegri ed Ancelotti.

Solo fino a qualche mese fa sarebbe stato difficile anche solo immaginarlo, oggi invece si consuma uno degli esoneri più clamorosi degli ultimi tempi.

Mauricio Pochettino non è più infatti alla guida del . Il club londinese ha annunciato, attraverso il proprio sito ufficiale, di aver sollevato il tecnico argentino dal proprio incarico.

Pochettino, che solo pochi mesi fa aveva guidato gli Spurs alla conquista della loro prima storica finale di (persa contro il ), ha pagato un inizio di stagione disastroso contraddistinto da appena 14 punti messi in cascina in dodici turni di Premier League (in Champions il passaggio del turno è però ad un passo).

Di fatto adesso una delle panchine più ambite d’Europa è libera ed iniziano già a circolare i primi nomi per la sostituzione dell’argentino. Tra i profili in pole ci sarebbero Massimiliano Allegri, José Mourinho (dato da molti in vantaggio e pronto ad iniziare fin da subito una trattativa) e Carlo Ancelotti.

Per i primi due ogni discorso è più fattibile visto che sono entrambi liberi dopo la chiusura delle rispettive parentesi alla ed al , diversa è invece ovviamente la situazione relativa a Carlo Ancelotti.

Il suo nome è stato accostato a quello degli Spurs ma è legato ancora al . Un suo eventuale approdo al Tottenham sarebbe quindi possibile solo qualora dovesse concludersi anticipatamente la sua avventura alla guida dei partenopei.