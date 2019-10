Pallone d'Oro 2019: Modric fuori dai candidati

Svelati i 30 candidati al Pallone d'Oro 2019: clamorose le esclusioni di Neymar e Luka Modric, attuale detentore dell'ambito trofeo.

Si avvicina il momento dell'assegnazione del nuovo Pallone d'Oro 2019 e France Football ha svelato i nomi dei 30 candidati all'ambito premio: la novità principale sta nella clamorosa esclusione di Luka Modric, vincitore del trofeo dello scorso anno.

Il centrocampista croato del non è stato infatti inserito nell'elenco dei giocatori che si contenderanno il prossimo Pallone d'Oro. L'esclusione del detentore non si vedeva dal lontano 1993: in quel caso Marco Van Basten, vincitore nel 1992, non figurò nell'elenco l'anno successivo (quando trionfò Roberto Baggio).

Tra i delusi della serata c'è anche Neymar: il fuoriclasse del è l'altro grande assente nella prestigiosa lista del giornale francese. La è rappresentata dagli juventini Cristiano Ronaldo e De Ligt e dal difensore del Kalidou Koulibaly.