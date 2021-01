Osimhen positivo, Napoli furibondo: il club è pronto a multarlo

Victor Osimhen è risultato positivo al Covid. A Gattuso e al Napoli non sono piaciute le immagini spuntate online della sua festa di compleanno.

Un’ultima parte del 2020 vissuta ai box a causa di un infortunio patito in Nazionale ed un 2021 che si è aperto con la positività al Covid. Quello che sta vivendo Victor Osimhen non è certamente un periodo semplice.

L’attaccante del sarà ora costretto ad un nuovo stop e la cosa non è stata ovviamente accolta benissimo in casa partenopea. Gattuso infatti, da alcune settimane deve fare i conti con tante defezioni nel reparto avanzato ed il fatto di dover rinunciare ancora a colui che è il giocatore più costoso della storia del club rappresenta un problema non da poco.

A rendere la situazione ancor più spiacevole è una questione che va ben oltre il semplice aspetto tecnico. Fin dal momento in cui è stata comunicata la positività di Osimhen, è diventato virale il video della sua festa di compleanno, che si è svolta lo scorso 29 dicembre, vissuta senza rispettare quelle che sono le regole anti-Covid.

Altre squadre

Come riportato dal ‘Corriere del Mezzogiorno’, le scene apparse online hanno mandato su tutte le furie tanto Rino Gattuso, quanto la società.

La festa si è svolta a Lagos in e le immagini documentante dal dj Michael Golden, ovvero dall'animatore della serata, raccontano di un Osimhen a ballare e cantare tra decine di persone, tutte sprovviste, al pari del giocatore, della mascherina (cosa questa che ha fatto esplodere una vera e propria bufera sui social).

Aurelio De Laurentiis è pronto a multarlo per violazione delle regole sanitarie e di quelle del protocollo interna al club e c’è da scommettere che anche Gattuso si farà sentire in maniera decisa.

Osimhen, che è rientrato a Napoli venerdì mattina, non ha avuto alcun contatto con il resto della squadra e adesso è in isolamento presso la sua abitazione a Posillipo.