Odissea Osimhen: dall'infortunio al Covid, esplode il caso per una festa in Nigeria

Napoli da urlo con Osimhen, in discesa senza di lui: due goal in sei gare, poi il k.o. ed ora il coronavirus, con tanto di polemiche.

Il più costoso acquisto della storia del , per ora è ancora un grande punto interrogativo. Non che Victor Osimhen non abbia mostrato grandi cose nelle sue prime gare con gli azzurri, anzi, ma per ora la sua stagione è stata falcidiata dai problemi. Prima l'infortunio, ora il coronavirus.

Se l'ultima parte del 2020 ha visto Osimhen rimanere ai box per un infortunio alla spalla rimediato in Nazionale, l'inizio del 2021 ha portato all'ennesima doccia fredda: tornato dalla , infatti, l'ex è risultato positivo al covid e dovrà rimanere fermo fino alla negatività del test.

Polemiche sui social tra l'altro per la posività al covid, visto e considerando come negli stessi stanno circolando i video e le foto del suo compleanno, lo scorso 28 dicembre, in cui spicca l'assenza di mascherine e distanziamento che ha scatenato i commenti, da Twitter a Instagram.

Altre squadre

Osimhen, ora 22enne, era diventato in pochissimo tempo idolo dei tifosi del Napoli per la grande partenza azzurra e l'inserimento immediato negli schemi di Gattuso: due goal in sei presenze e sopratutto grande partecipazione alle vittorie dei partenopei, che con lui in campo hanno ottenuto cinque vittorie su sei gare.

Un video di due giorni fa mostra Victor #Osimhen festeggiare il suo compleanno insieme ad amici e parenti. Nessuno indossa la mascherina o rispetta il distanziamento: oggi l’attaccante del #Napoli è positivo al #COVID19 pic.twitter.com/6nGx2VfAFq — Simone Guadagno (@SimoneGuadagnoo) January 1, 2021

Poi, lo stop alla spalla, che ha gettato Osimhen in un infortunio serio con cui sta facendo i conti oramai da metà ottobre e per il quale non è chiaro quando potrà tornare a disposizione di Gattuso. Da quando il giocatore classe 1998 è ai box, il Napoli è crollato verticalmente.

Tre sconfitte, tre vittorie e un pari nel Napoli senza Osimhen, che aveva puntato tutto su di lui come centravanti, tanto da sborsare circa 80 milioni di euro per il suo cartellino. Una situazione dura per il ragazzo e dura per la società di De Laurentiis, sopratutto considerando gli altri problemi in attacco, dal k.o. di Mertens alla squalifica di Insigne.

Osimhen è tornato in e avrebbe dovuto svolgere nuovi test per valutare le condizioni della sua articolazione, ma dovrà attendere il tampone negativo per capire l'evoluzione del suo infortunio e provare a recuperare per le prossime gare, sopratutto quella di Supercoppa contro la .

Di certo Osimhen salterà la prima gara del 2021 contro il , così come quelle contro , ed , in . L'obiettivo, in caso di negatività al covid e recupero dall'infortunio più veloce del previsto è quello di riaverlo in campo a Reggio Emilia il 20 gennaio per la Supercoppa: ma forzare potrebbe portare a nuovi problemi, visti i due mesi di inattività e il fisico colpito dal virus. Odissea per ora senza fine: Napoli attende.