Osimhen, niente Coppa d'Africa: fuori dai convocati

Dopo settimane di dubbi, richieste e possibilità, alla fine Victor Osimhen non parteciparà all'imminente Coppa d'Africa. Inizialmente inserito nei convocati, l'attaccante nigeriano, positivo al coronavirus, rimarrà in patria senza poter prendere parte alla competizione che da mesi sta facendo discutere i club dei giocatori partiti per prendere parte al torneo.

Osimhen è stato infatti eliminato dalla lista dei convocati della Nigeria, sostituito da Henry Onyekuru dell'Olympiacos. Insieme a lui, il commissario tecnico Josè Pereiro, conterà su Ighalo, Musa, Simon, Iwobi, Awoniyi, Iheanacho, Chukwueze, Sadiq e Olayinka come attaccanti per provare a vincere il trofeo.

Alla pari di Osimhen sono stati esclusi a pochi giorni dall'inizio della contesa, Shehu, Balogun e Blesse: al loro posto Onyekuru, Ebuehi del Venezia, Olayinka e Shems. SI chiude il lungo caso dell'attaccante azzurro, per settimane in dubbio per la partecipazione alla Coppa d'Africa.

Attualmente in patria, Osimhen sarebbe dovuto rientrare in Italia, considerando la visita con il professor Tartaro, il chirurgo che gli ha ricostruito il volto dopo le fratture rimediate nel match contro l'Inter. Stop invece da parte delle autorità locali, per un ragazzo che un anno fa aveva già contratto il covid. Superato nuovamente il coronavirus, potrà lavorare per gli impegni di gennaio, tra cui quelli contro Juventus e Fiorentina.

Nella giornata di giovedì erano filtrate le prime indiscrezioni riguardanti la rinuncia di Osimhen alla Coppa d'Arica, confermate dall'aggiornamento dei convocati nei canali ufficiali della Nigeria: tra il problema al volto, il covid e le polemiche a distanza, l'ex Lille ha preferito recuperare al meglio da ogni cosa.