Juventus, altro talento in rampa di lancio: Nonge Boende convince

Il tecnico dell’U19, Paolo Montero, al termine del pareggio contro l’Inter: “Può diventare il Davids del futuro, gli ho fatto vedere i suoi video”.

È un periodo storico in cui i talenti alla Juventus non mancano. Anzi, abbondano. Nicolò Fagioli e Fabio Miretti incantano in prima squadra, Samuel Iling-Junior è già un fattore, mentre iniziano a intravedersi le potenzialità cristalline di Matias Soulé. Insomma, un patrimonio tecnico – all’insegna della linea verde – da ottimizzare tra presente e futuro.

Ecco, dunque, un nuovo diamante pronto ad affacciarsi al calcio dei grandi: Joseph Nonge Boende Ruiz. Classe 2005, belga, esponente illustre dell’Under 19 guidata da Paolo Montero. Segni particolari: fortissimo.

Centrocampista moderno, dotato di qualità e quantità, Nonge Boende ha già conquistato il globo bianconero. E, per lui, iniziano a sprecarsi anche i grandi paragoni. L’ultimo? Quello con Edgar Davids, ex compagno di squadra proprio di Montero tra le fila della Vecchia Signora.

Ed è stato proprio il tecnico della Primavera, al termine del pareggio per 1-1 contro l’Inter, a soffermarsi sulle caratteristiche di un autentico predestinato di soli 17 anni:

“Nonge può diventare il Davids del futuro – così Montero a ilbianconero.com – gli ho fatto vedere i suoi video”.

Cresciuto nel prestigioso settore giovanile dell’Anderlecht, Nonge è approdato a Torino nell’estate del 2021. Un innesto fortemente voluto dalla Juve, soffiato a una concorrenza davvero extra lusso. Prima, un’annata da protagonista con l’U17 sotto lo sguardo attento di Francesco Pedone: 21 gettoni, 2 goal e altrettanti assist. Ora, giustappunto, il salto di qualità all’insegna della massima ambizione.

Nonge, in occasione della vigilia di Juve-PSG dei grandi, si è allenato con Bonucci e compagni. E, se avesse maturato già l’iter necessario per far parte della lista B per la manifestazione europea, verosimilmente avrebbe anche maturato la prima convocazione d’élite. Questione esclusivamente di tempo. In quanto alla Continassa tutti – ma proprio tutti – sono pronti a scommettere sul valore di questo ragazzo.