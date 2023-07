‘No’ ai milioni dell’Arabia Saudita: Ramsey pronto a ripartire dal Cardiff

L’ex centrocampista della Juventus ha rifiutato un’importante offerta dall’Arabia Saudita: ripartirà dalla Championship.

In una sessione di calciomercato nella quale i club dell’Arabia Saudita stanno recitando un ruolo da mattatori assoluti c’è anche chi, come Aaron Ramsey, ha deciso di non cedere alle lusinghe di un contratto faraonico.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sports UK’, l’ex centrocampista della Juventus nelle ultime settimane ha ricevuto un’offerta molto importante da un club saudita, ma ha deciso di rifiutarla al fine di restare vicino alla sua famiglia.

Reduce da una stagione al Nizza (il numero delle partite giocate aveva fatto scattare un prolungamento automatico del suo contratto), Ramsey vuole ripartire dal Cardiff City, squadra che milita nella Championship inglese.

Il capitano del Galles a breve dovrebbe sottoporsi alle visite mediche di rito che precederanno la firma sul contratto.

Per Ramsey si tratterà di un ritorno. Cresciuto infatti nel Cardiff (la sua famiglia vive proprio in Galles a Cardiff), lo ha lasciato nel 2008 per trasferirsi all’Arsenal, club nel quale ha militato per undici stagioni consacrandosi come uno dei migliori centrocampisti della Premier League.

Nel 2019 si è trasferito alla Juventus dove ha vissuto una parentesi avara di soddisfazioni e scandita da tanti contrattempi di natura fisica.