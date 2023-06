Nations League, i convocati della Spagna per le Final Four: torna Jesus Navas, c'è Le Normand

Il commissario tecnico De la Fuente ha annunciato la lista dei giocatori selezionati: il 15 giugno in programma la semifinale contro l’Italia.

Manca sempre meno alla Final Four della Nations League. Il torneo, in programma dal 14 al 18 giugno in Olanda con scelte Rotterdam ed Enschede come sedi, vedrà come protagoniste l’Italia di Roberto Mancini, la Spagna e la Croazia, oltre agli Oranje padroni di casa.

Se nei giorni scorsi il CT della Nazionale ha diramato la lista dei convocati, questa mattina è arrivato l’elenco dei 23 prescelti di Luis De la Fuente, commissario tecnico della Spagna, in vista della semifinale in programma contro gli Azzurri il 15 giugno.

Tra le novità spicca la prima chiamata per Robin Le Normand. Il difensore della Real Sociedad è stato naturalizzato nelle scorse settimane ed è stato convocato dalla Roja alla prima occasione utile.

Assenti Alejandro Balde e Pedri, il primo per l’infortunio rimediato contro il Maiorca e il secondo per recuperare al 100% dopo i problemi fisici accusati.

La grande sorpresa è senza dubbio il ritorno dopo oltre due anni e mezzo, ovvero dal doppio match di ottobre 2020, di Jesus Navas, campione del mondo e d’Europa con la Roja tra il 2010 e il 2012 e protagonista con la maglia del Siviglia nella finale di Europa League vinta contro la Roma a Budapest mercoledì scorso.

Oltre al 37enne tornano tra i convocati anche il portiere Unai Simon, Juan Bernat, Fabian Ruiz e Rodrigo, assente dal novembre 2021.

La Spagna va a caccia del riscatto dopo la sconfitta in occasione della finale dell’ultima edizione, nel 2021, a San Siro contro la Francia per la rete contestata e firmata da Kylian Mbappé.

La formazione iberica si appresta a tornare in campo dopo la sconfitta per 2-0 di marzo contro la Scozia, arrivata in seguito ai successi contro Norvegia e Malaga.





I CONVOCATI DELLA SPAGNA PER LA NATIONS LEAGUE

PORTIERI: Unai Simon (Athletic Bilbao), Kepa (Chelsea), David Raya (Brentford)



DIFENSORI: Carvajal (Real Madrid), Jesús Navas (Siviglia), Laporte (Manchester City), David García (Osasuna), Le Normand (Real Sociedad), Jordi Alba (Barcellona), Juan Bernat (PSG)



CENTROCAMPISTI: Rodri (Manchester City), Zubimendi (Real Sociedad), Fabián (PSG), Merino (Real Sociedad), Gavi (Barcellona), Canales (Betis)



ATTACCANTI: Morata (Atletico Madrid), Joselu (Espanyol), Rodrigo (Leeds United), Marco Asensio (Real Madrid), Nico Williams (Athletic Bilbao), Dani Olmo (Lipsia), Yeremi Pino (Villarreal).