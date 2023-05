Le Normand giocherà con la Spagna: naturalizzazione vicina, debutterà contro l'Italia

Il difensore della Real Sociedad sarà naturalizzato nelle prossime ore: l'esordio con la Spagna avverrà a giugno contro l'Italia in Nations League.

E' soltanto questione di ore e Luis de la Fuente avrà un nuovo 'rinforzo' per la sua Spagna: è davvero ad un passo la naturalizzazione di Robin Le Normand, difensore in forza alla Real Sociedad.

Come riportato da 'AS', nella giornata di martedì arriverà l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri che concluderà l'iter burocratico, permettendo così al giocatore nato in Francia di poter vestire la maglia delle 'Furie Rosse'.

Una notizia importante per il commissario tecnico, alla luce delle difficoltà incontrate nel reparto difensivo: Le Normand, a meno di clamorosi colpi di scena, sarà a disposizione fin da metà giugno, quando la Spagna sfiderà l'Italia in una delle due semifinali di Nations League.

L'esordio con la nazionale iberica dovrebbe quindi coincidere con la sfida contro gli azzurri di Roberto Mancini, in programma il 15 giugno ad Enschede, in Olanda.

Le Normand, cresciuto nel Brest, milita nella Real Sociedad dal 2016, quando iniziò la sua avventura con la squadra B del club basco, di cui è ormai una colonna.