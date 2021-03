Il Napoli smentisce: nessun attrito tra Insigne e i compagni di squadra

Il Napoli smentisce ufficialmente un presunto battibecco tra Lorenzo Insigne e altri giocatori della squadra: "Sfogo dovuto al finale di gara".

Non è stato un finale di partita facile da digerire per Lorenzo Insigne, Gennaro Gattuso e tutto il Napoli. Il rigore che ha sancito il pareggio del Sassuolo, arrivato in extremis, è stato accolto fisiologicamente come un pugno nello stomaco.

Nel web si sono rincorse voci su un presunto battibecco tra Insigne e alcuni compagni di squadra. Fatto che il Napoli ha voluto oggi categoricamente smentire con un comunicato:

"In seguito alle notizie diffuse da diversi media, si precisa che non c’è stato alcun attrito tra il Capitano Lorenzo Insigne e i suoi compagni di squadra. Lo sfogo del calciatore negli ultimi minuti di Sassuolo-Napoli era legato solo al rocambolesco finale di partita".

Insomma, si sarebbe trattato di un semplice sfogo di Lorenzo Insigne, che tra l'altro pochi minuti prima aveva siglato il goal del 2-3 per il Napoli. Nervosismo, sfoghi e qualche calcio sui tabelloni pubblicitari. In casa partenopea si lavora per dimenticare il Sassuolo.