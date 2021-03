Sassuolo-Napoli, Insigne e Gattuso furiosi a fine partita

Gattuso lancia la giacca, Insigne prende a calci un tabellone pubblicitario: il pareggio di Caputo brucia al Napoli.

Dopo aver trovato il goal su calcio di rigore al 90', con il capitano Lorenzo Insigne, il Napoli ha subìto il pareggio in extremis da parte del Sassuolo, con un altro rigore, stavolta realizzato da Ciccio Caputo.

Dopo il tiro di Caputo, l'arbitro ha fischiato la fine della partita. Una sconfitta che non è stata per nulla digerita da Gennaro Gattuso e da Lorenzo Insigne, tra i più furiosi a fine gara.

Come riportato da DAZN, Gattuso ha scaraventato la giacca a terra, ricordando un Max Allegri d'annata ai tempi di Carpi; Insigne ha invece dato un calcio ad un tabellone pubblicitario e ad una bottiglietta, uscendo dal campo.

Proprio lui che aveva siglato il goal del 2-3, sentiva di avere la vittoria in tasca, ma il rigore causato da Manolas è stato come un fulmine a ciel sereno per il Napoli.

Gattuso a fine partita, tra l'altro, non parla perché sta continuando il silenzio stampa della squadra partenopea.