Napoli-Perugia: dove vederla in tv e streaming

Il Napoli sfida il Perugia negli ottavi di finale di Coppa Italia: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Gennaro Gattuso sfida in casa il di Serse Cosmi, alla prima gara ufficiale dopo il suo storico ritorno sulla panchina degli umbri, negli ottavi di finale di Coppa .

I partenopei faranno il loro ingresso nel torneo con questa gara, mentre gli umbri si sono qualificati vincendo 1-0 sulla Triestina nel Secondo Turno, battendo 2-1 il dopo i tempi supplementari nel Terzo Turno e infine superando 2-1 il nel Quarto.

Gli azzurri, attardati in campionato, hanno nella un'ulteriore opportunità di qualificazione alle prossime coppe europee, visto che la vincente parteciperà alla prossima .

Napoli e Perugia si sono affrontate per 6 volte in Coppa Italia, con un bilancio di 3 pareggi, 2 vittorie partenopee e un successo degli umbri. Quest'ultimo risale alla gara di andata del Secondo Turno della stagione 1997/98, quando il Grifone seppe imporsi al Curi con doppietta di Pandolfi e goal di Thorninger, vanificando una doppietta di Bellucci per il Napoli. Fu comunque la squadra allenata da Mutti a conquistare la qualificazione in quell'occasione vincendo poi la partita di ritorno al San Paolo per 2-1.

Nelle fila del Grifone cinque giocatori sono andati a segno finora nella competizione: si tratta dei difensori Sgarbi e Mazzocchi, del centrocampista Nicolussi Caviglia e degli attaccanti Melchiorri e Buonaiuto. Tutti hanno realizzato un solo goal. In questa pagina tutte le informazioni su Napoli-Perugia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

NAPOLI-PERUGIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Napoli-Perugia

Napoli-Perugia Data: 14 gennaio 2020

14 gennaio 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : Rai Due

Rai Due Streaming: Rai Play

ORARIO NAPOLI-PERUGIA

Napoli-Perugia si disputerà il pomeriggio di martedì 14 gennaio 2020 nel palcoscenico dello Stadio San Paolo di Napoli. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Luca Massimi della sezione di Termoli, è in programma per le ore 15.00. Sarà il 7° confronto fra le due formazioni in Coppa Italia.

Sarà la Rai, che detiene i diritti della Coppa Italia, a trasmettere in diretta televisiva in chiaro su Rai Due la sfida Napoli-Perugia. La telecronaca della gara sarà affidata a Giacomo Capuano.

I tifosi e gli appassionati potranno seguire la sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia, Napoli-Perugia, anche in diretta in chiaro sulla piattaforma della tv pubblica Rai Play. Mediante quest'ultima avranno modo di seguire la partita sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale, e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone scaricando gratuitamente l'applicazione per sistemi iOS e Android.

Gattuso confermerà a livello tattico il 4-3-3. Davanti nel tridente dovrebbero essere confermati Milik e Insigne, con la novità Lozano al posto di Callejón a destra. In mezzo al campo Fabian Ruiz agirà in cabina di regia, con Allan ed Elmas che saranno le due mezzali. Fra i pali giocherà il dodicesimo Ospina, mentre in difesa Di Lorenzo e Mario Rui saranno i due esterni bassi, con Manolas e Luperto centrali difensivi, visto anche il perdurare delle assenze di Koulibaly e Maksimovic, entrambi ancora ai box per infortunio.

Serse Cosmi punterà sul 3-5-2. In porta giocherà Fulignati, con linea a tre composta da Sgarbi, Gyomber e Falasco. A centrocampo sulle due fasce agiranno Rosi a destra e Nzita a sinistra, con Carraro playmaker e Falzerano e Dragomir che dovrebbero agire da mezzali ai suoi lati. In attacco invece giocherà il tandem titolare composto da Falcinelli e dal bomber Iemmello, capocannoniere della Serie B dopo il girone di andata.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Elmas; Lozano, Milik, Insigne.

PERUGIA (3-5-2): Fulignati; Sgarbi, Gyomber, Falasco; Rosi, Falzerano, Carraro, Dragomir, Nzita; Falcinelli, Iemmello.