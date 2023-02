Il Napoli ha ufficializzato la lista dei giocatori che prenderanno parte alla seconda fase della UEFA Champions League.

Il Napoli ha reso ufficiale la lista dei calciatori che prenderanno parte alla seconda fase, quella ad eliminazione diretta, della UEFA Champions League 2022-2023.

Rispetto alla prima lista UEFA, quella presentata ad inizio settembre, ci sono alcune novità e riguardano ovviamente anche i giocatori arrivati nel corso della sessione invernale di calciomercato.

Tre i cambi consentiti e sfruttati. Gollini prende il posto di Sirigu (che si è trasferito alla Fiorentina), Bereszynski quello di Zanoli (che si è trasferito in prestito alla Sampdoria e rientrava nella Lista B) e Idasiak quello di Zerbin.

Non rientra in lista, così come già successo a settembre, Diego Demme che dunque, non prenderà parte alla massima competizione europea per club in questa stagione.

Di seguito la lista dei ventitré giocatori che prenderanno parte alla seconda fase della Champions League:

Portieri: Meret, Gollini, Idasiak

Difensori: Kim, Juan Jesus, Mario Rui, Rrahmani, Olivera, Di Lorenzo, Ostigard, Bereszynski.

Centrocampisti: Elmas, Zielinski, Lobotka, Gaetano, Ndombele, Anguissa.

Attaccanti: Osimhen, Lozano, Simeone, Politano, Kvaratskhelia, Raspadori.