Il Napoli con il dubbio Mertens: è a rischio per la sfida con l'Inter

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Dries Mertens potrebbe saltare la sfida con l’Inter. E’ alle prese con un affaticamento.

Centocinque giorni di stop forzato e poi subito una sfida che mette in palio un pass ambitissimo: quello per la finale di Coppa in programma il prossimo 17 giugno a .

Il si appresta a tornare in campo e lo fa sapendo che ad attenderlo c’è una sfida che vale moltissimo, ma anche un avversario di valore assoluto: l’.

I partenopei affronteranno gli uomini di Conte sabato sera alle ore 21 al San Paolo potendo contare sulla situazione favorevole maturata lo scorso 12 febbraio quando nella semifinale di andata si imposero per 1-0 a Milano grazie ad una rete di Fabian Ruiz.

Altre squadre

La marcia di avvicinamento alla sfida di ritorno non è però sin qui stata di quelle in discesa. A poco più di 24 ore dal fischio d’inizio infatti, Gennaro Gattuso si ritrova a dover fare i conti con almeno tre dubbi di formazione. Fabian Ruiz ed Allan non sono infatti al meglio, ma l’uomo che preoccupa forse più di tutti è Dries Mertens.

Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’ infatti, il bomber belga è alle prese con un affaticamento muscolare che rende a serio rischio la sua presenza in campo. Si tratta di un problema ovviamente non grave e che potrebbe essere figlio del lungo stop, ma tanto potrebbe bastare a privare Napoli-Inter di uno dei suoi uomini più attesi.

Nel caso in cui Mertens non dovesse farcela, a sostituirlo potrebbe essere quel Milik del quale negli ultimi mesi tanto si è parlato in ottica calciomercato. Gattuso, il suo staff medico e l’attaccante belga, si prenderanno tutto il tempo possibile prima di una decisione finale, il che vuol dire che sarà la notte a portare consiglio e non solo.