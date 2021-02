Atalanta-Napoli, Romero non ci sarà: squalificato, era diffidato

Giallo pesante per il centrale argentino dell'Atalanta che salterà la gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia.

Assenza pesante, in vista della gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia, per l'Atalanta di Gasperini. Il centrale argentino Cristian Romero è stato ammonito per un fallo su Lorenzo Insigne. Diffidato, salterà la gara della prossima settimana all'Atleti Azzurri d'Italia, decisiva per il passaggio in finale.

Un'assenza che si farà sentire nella file dei nerazzurri visto che il difensore era in forma e si è guadagnato il posto da titolare con belle prestazioni (tra cui quella del Meazza contro il Milan impreziosita anche da un gol).

Sfortunato adesso, però, visto che aveva già saltato il match di campionato di domenica perché positivo al Covid-19. Poi, però, si è scoperto che era una falsa positività con gran sollievo per lui e per l'intera squadra.

Al suo posto potrebbe avere una chance Mattia Caldara, che deve recuperare posizioni nelle gerarchie di Gasperini anche in vista di fine stagione quando l'Atalanta dovrà discutere con il Milan il riscatto del cartellino del difensore (ballano 15 milioni di euro).