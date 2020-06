Moviola Napoli-Juve: Mario Rui e Dybala chiedono un rigore a testa

La moviola di Napoli-Juve: proteste azzurre per un presunto fallo su Mario Rui e bianconere per una caduta di Dybala, ma Doveri sorvola.

14' - MARIO RUI CHIEDE UN RIGORE, DOVERI SORVOLA

Primo episodio da moviola poco prima del quarto d'ora: Mario Rui si infila in area da destra e cade a contatto con Alex Sandro. Il difensore brasiliano forse trattiene leggermente per un braccio il portoghese, ma il suo intervento non sembra sufficiente a giustificare l'assegnazione di un penalty. In ogni caso Doveri non ha dubbi nel lasciar proseguire l'azione.

46' pt - DYBALA GIÙ IN AREA: PER L'ARBITRO TUTTO REGOLARE

Episodio simile, ma nell'area opposta: protagonista Paulo Dybala, che chiede un calcio di rigore per un presunto intervento irregolare proprio di Mario Rui. Ancora una volta, come era accaduto in precedenza con il portoghese, Doveri fa rialzare l'attaccante della , fischiando poco dopo la fine del primo tempo: in effetti la sensazione netta è che sia l'argentino a incrociare la corsa con l'avversario, e non il contrario.

