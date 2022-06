Mondiali 2022: date e orari italiani delle partite

Tutte le partite dei Mondiali 2022 e gli orari italiani: le informazioni sulla Coppa del Mondo e le date delle gare, dai gironi alla finale.

Dopo quattro anni dal torneo russo, è ora dei Mondiali qatarioti 2022. Non saranno disputati in estate come di consueto, ma bensì al termine dell'annata: un'edizione mai vista prima e che rimarrà probabilmente unica per molto tempo. Dal 2026, del resto, la competizione si giocherà nuovamente tra giugno e luglio.

Non quella 2022, che verrà disputata durante la stagione dei club: per questo Serie A, Champions League e il resto delle grandi leghe sono sospese per il periodo autunnale, così da consentire ai giocatori di partecipare ai Mondiali con la propria rappresentativa.

QUANDO SI GIOCANO I MONDIALI 2022?

Dal 21 novembre al 18 dicembre: la prima partita è quella della gara inaugurale tra il Senegal e l'Olanda, mentre l'ultima è relativa alla finalissima in cui le due Nazionali arrivate fino in fondo si giocheranno la gloria e un posto nella storia della Coppa del Mondo.

IN QUALI ORARI ITALIANI SI GIOCANO I MONDIALI?

In Italia si potranno seguire le gare dei Mondiali in diretta tv in diversi orari: alle 11, alle 14, alle 16, alle 17 e alle 20. La finale, ad esempio, si giocherà alle 16. Durante la fase a gironi, tra fine novembre e inizio dicembre, sarà possibile vedere ogni giorno fino ad un massimo di quattro partite.

21 novembre

GIRONE A - Senegal-Olanda, ore 11 (partita inaugurale)

GIRONE B - Inghilterra-Iran, ore 14

GIRONE A - Qatar-Ecuador, ore 17

GIRONE B - Stati Uniti-Ucraina/Galles, ore 20

22 novembre

GIRONE C - Argentina-Arabia Saudita, ore 11

GIRONE D - Danimarca-Tunisia, ore 14

GIRONE C - Messico-Polonia, ore 17

GIRONE D - Francia-Emirati Arabia/Australia/Perù, ore 20

23 novembre

GIRONE F - Marocco-Croazia, ore 11

GIRONE E - Germania-Giappone, ore 14

GIRONE E - Spagna-Costa Rica/Nuova Zelanda, ore 17

GIRONE F - Belgio-Canada, ore 20

24 novembre

GIRONE G - Svizzera-Camerun, ore 11

GIRONE H - Uruguay-Corea del Sud, ore 14

GIRONE H - Portogallo-Ghana, ore 17

GIRONE G - Brasile-Serbia, ore 20

25 novembre

GIRONE B - /Ucraina/Galles-Iran, ore 11

GIRONE A - Qatar-Senegal, ore 14

GIRONE A - Olanda-Ecuador, ore 17

GIRONE B - Inghilterra-Stati Uniti, ore 20

26 novembre

GIRONE D - Tunisia-Australia/Emirati Arabi Uniti/Perù, ore 11

GIRONE C - Polonia-Arabia Saudita, ore 14

GIRONE D - Francia-Danimarca, ore 17

GIRONE C - Argentina-Messico, ore 20

27 novembre

GIRONE E - Giappone-Nuova Zelanda/Costa Rica, ore 11

GIRONE F - Belgio-Marocco, ore 14

GIRONE F - Croazia-Canada, ore 17

GIRONE E - Spagna-Germania ore 20

28 novembre

GIRONE G - Camerun-Serbia, ore 11

GIRONE H - Corea del Sud-Ghana, ore 14

GIRONE G - Brasile-Svizzera ore 17

GIRONE H - Portogallo-Uruguay, ore 20

29 novembre

GIRONE A - Olanda-Qatar, ore 16

GIRONE A - Ecuador-Senegal, ore 16

GIRONE B - Galles/Ucraina-Inghilterra, ore 20

GIRONE B - Iran-Stati Uniti, ore 20

GIRONE D – Tunisia-Francia, ore 16

GIRONE D – Peru/Australia/Emirati Arabi-Danimarca, ore 16

GIRONE C – Polonia-Argentina, ore 20

GIRONE C – Arabia Saudita-Messico, 20

GIRONE F – Croazia-Belgio, ore 16

GIRONE F – Canada-Marocco, ore 16

GIRONE E – Giappone-Spagna, ore 20

GIRONE E – Costa Rica/Nuova Zelanda-Germania, ore 20

GIRONE H – Corea del Sud-Portogallo, ore 16

GIRONE H – Ghana-Uruguay, ore 16

GIRONE G – Camerun-Brasile, ore 20

GIRONE G – Serbia-Svizzera, ore 20

IL TABELLONE DEL MONDIALE 2022

OTTAVI DI FINALE

Prima gruppo A-seconda gruppo B (1), 3 dicembre ore 16 Prima gruppo C-seconda gruppo D (2), 3 dicembre ore 20 Prima gruppo E-seconda gruppo F (3), 5 dicembre ore 16 Prima gruppo G-seconda gruppo H (4), 5 dicembre ore 20 Prima gruppo B-seconda gruppo A (5), 4 dicembre ore 20 Prima gruppo D-seconda gruppo C (6), 4 dicembre ore 16 Prima gruppo F-seconda gruppo E (7), 6 dicembre ore 16 Prima gruppo H-seconda gruppo G (8), 6 dicembre ore 20

QUARTI DI FINALE

Vincente gara 1-Vincente gara 2 (A), 9 dicembre ore 16 Vincente gara 3-Vincente gara 4 (B), 9 dicembre ore 20 Vincente gara 5-Vincente gara 6 (C), 10 dicembre ore 16 Vincente gara 7-Vincente gara 8 (D), 10 dicembre ore 20

SEMIFINALI

Vincente gara A-vincente gara B (1), 13 dicembre ore 20 Vincente gara C-vincente gara D (2), 14 dicembre ore 20

FINALE TERZO-QUARTO POSTO

Perdente gara 1-Perdente gara 2, 17 dicembre ore 16

FINALISSIMA

Vincente gara 1-Vincente gara 2, 18 dicembre ore 16

*tutti gli orari sono riferiti all'ora italiana, mentre in Qatar le lancette saranno due ore avanti in virtù del fuso orario UTC +3, l'Arabia Standard Time.