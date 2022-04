Modena o Reggiana in Serie B? Cosa serve per la promozione e cosa succede a pari punti

Novanta minuti al termine della stagione e primo posto, quello che porta direttamente in Serie B, ancora da definire. Se il Bari ha ottenuto la promozione in cadetteria nel girone C e il duo Padova-Südtirol darà vita allo scontro diretto per definire la promossa del girone A, nel gruppo C di Serie C ultima partita per Modena e Reggiana. Solamente una delle due salirà, mentre l'altra dovrà accontentarsi dei playoff.

Il Modena ha avuto la possibilità di strappare la promozione nel 37esimo turno, venendo fermata però sul pari dal Gubbio. La Reggiana ha invece ottenuto i tre punti nel match contro l'Entella, riuscendo a portarsi a -2 dalla vetta con tre punti ancora a disposizione per entrambe. L'ultima giornata del girone B di Serie C 2021/2022.

Comunque vada, il 23 aprile 2022 si deciderà quale squadra tra Modena e Reggiana giocherà in Serie B 2022/2023 e chi invece sarà costretta a giocare i playoff, in cui non dovrà comunque iniziare dalle fasi preliminari come le squadre classificate dalla terza all'ottava posizione.

MODENA IN SERIE B SE...

Batte il Pontedera nell'ultimo turno

Pareggia contro il Pontedera e la Reggiana non batte il Teramo

Perde contro il Pontedera e la Reggiana non batte il Teramo

REGGIANA IN SERIE B SE...

Batte il Teramo e il Modena perde contro il Pontedera

Batte il Teramo e il Modena pareggia contro il Pontedera

MODENA E REGGIANA A PARI PUNTI

In caso di arrivo a pari punti (86), e cioè di un pari del Modena nell'ultimo turno contro il Pontedera e di un successo della Reggiana contro il Modena, otterrebbe la promozione in Serie B la formazione allenata da Aimo Diana. Il motivo? La differenza reti generale in classifica, attualmente a +44 rispetto al +40 del team Tesser.

Il primo criterio in caso di arrivo a pari punti è infatti in parità, così come il secondo: 1-1 e 0-0 nei due scontri stagionali che portano a considerare il terzo criterio. La differenza reti generale premierebbe la Reggiana in caso di vittoria contro il Teramo e conseguente pari dei rivali del Modena contro il Pontedera.