Teramo-Reggiana dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

TERAMO-REGGIANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Teramo-Reggiana

• Data: sabato 23 aprile 2022

• Orario: 17:30

• Canale TV: Eleven Sports, Sky Sport (252 satellite)

• Streaming: Eleven Sports, Sky Go, OneFootball, 196 Sports

Ultima giornata di Serie C, prima dell'avvio dei playoff e dei playout. La Reggiana va ospite in casa del Teramo, alla ricerca di una vittoria che, in caso di ko del Modena, significherebbe primo posto e promozione diretta.

I padroni di casa invece non hanno più nulla da chiedere al campionato, se non migliorare leggermente la classifica piazzandosi oltre il 15esimo posto attualmente occupato dagli abbruzzesi.

All’andata la squadra allenata da Diana si impose con un netto cinque zero, arrivato tramite le due doppiette di Lanini e Cremonesi e al goal di Neglia.

Tutto sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ORARIO TERAMO-REGGIANA

La partita tra Teramo e Reggiana si disputerà sabato 23 aprile allo stadio Gaetano Bonolis. Fischio d'inizio alle ore 17:30.

DOVE VEDERE TERAMO-REGGIANA IN TV

Teramo-Reggiana in tv sarà visibile su Sky, al canale Sky Sport (numero 252 del satellite), nonchè su Eleven Sports scaricando l'app della piattaforma sulle moderne Smart TV.

TERAMO-REGGIANA IN DIRETTA STREAMING

La diretta streaming della partita tra Teramo e Reggiana sarà disponibile su Sky Go (il servizio che Sky dedica ai propri abbonati) e sull'app di Eleven Sports, dove occorrerà collegarsi sul sito della piattaforma, attivare l'abbonamento e selezionare la gara.

In alternativa ci sono One Football, in pay-per-view, e 196 Sports, piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero.

L'articolo prosegue qui sotto

PROBABILI FORMAZIONI TERAMO-REGGIANA

TERAMO (3-4-3): Perucchini; Soprano, Codromaz, Pinto; Lombardo, Arrigoni, Fiorani, Hadziosmanovic; D'Andrea, Bernardotto, Rosso

REGGIANA (3-5-2): Venturi; Cremonesi, Rozzio, Cauz; Libuti, Rossi, CIgarini, Sciaudone, Contessa; Zamparo, Lanini.