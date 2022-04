MODENA-PONTEDERA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Ultima giornata caldissima nel Girone A di Serie C, con il Modena che si gioca la promozione diretta in Serie B affrontando tra le mura amiche il Pontedera.

I gialloblù sono primi con 85 punti e ne hanno 2 in più rispetto alla Reggiana seconda in classifica. Per conquistare la promozione senza interessarsi del risultato dei rivali, i canarini devono conquistare i tre punti.

Il Pontedera, dal canto suo, non ha più nulla da chiedere al campionato. I toscani hanno 43 punti e, dato che ne hanno 7 di vantaggio rispetto alla zona playout, sono già certi della salvezza.

All'andata il Modena ha vinto per 1-2 in terra toscana: vantaggio del Pontedera con Magnaghi e poi rimonta gialloblù grazie ai goal di Tremolada e Minesso.

In questa pagina troverete tutte informazioni relative a Modena-Pontedera: dalle formazioni a dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO MODENA-PONTEDERA

La sfida tra Modena e Pontedera è in programma sabato 23 aprile 2022, allo stadio 'Alberto Braglia' di Modena. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 17.30.

DOVE VEDERE MODENA-PONTEDERA IN TV

Modena-Pontedera verrà trasmessa da Sky: canale di riferimento, Sky Sport (numero 251 del satellite). In alternativa sarà visibile anche su Eleven Sports, la cui applicazione è disponibile sulle moderne smart tv.

MODENA-PONTEDERA IN DIRETTA STREAMING

Il match tra emiliani e toscani potrà essere visto anche in streaming. Gli abbonati a Sky potranno beneficiare del servizio Sky Go, disponibile per pc, smartphone e tablet. Per quanto riguarda Eleven Sports, basterà accedere al sito e selezionare l'evento desiderato dopo aver sottoscritto l'abbonamento.

L'articolo prosegue qui sotto

Una terza opzione è rappresentata da In alternativa 196 Sports, piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero.

PROBABILI FORMAZIONI MODENA-PONTEDERA

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Ciofani, Silvestri, Pergreffi, Renzetti; Magnino, Gerli, Armellino; Azzi, Tremolada; Minesso.

PONTEDERA (3-5-2): Melgrati; Shiba, Espeche, Bakayoko; Regoli, Catanese, Caponi, Barba, Milani; Mattioli, Magnaghi.