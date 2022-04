Padova o Südtirol in Serie B? Cosa serve per la promozione e cosa succede a pari punti

Con una rimonta da urlo, il Padova si può giocare la promozione diretta in Serie B con il Südtirol. Ultime due gare del campionato di Serie C girone A e solamente due punti di differenza tra la capolista tirolese e la formazione veneta, reduce da una striscia di sole vittorie.

Südtirol e Padova si sono confrontate anche nella finale Coppa Italia Serie C, che ha visto la formazione veneta conquistare il trofeo. Ora lo scontro diretto al 37esimo e penultimo turno di campionato, che potrebbe portare al sopasso dei primi o alla prima storica promozione.

SUDTIROL IN SERIE B SE...

Batte il Padova nel 37esimo turno

Pareggia contro il Padova ed ottiene più punti della squadra di Oddo nel 38esimo turno (Padova-Virtus Verona e Triestina-Südtirol previste)

PADOVA IN SERIE B SE...

Batte il Südtirol ed ottiene gli stessi punti o più punti del team di Javorcic nel 38esimo turno

SUDTIROL E PADOVA A PARI PUNTI

Cosa succede in caso di conclusione del campionato a pari punti per Südtirol e Padova? Sarebbe promosso in Serie B il Padova, grazie al successo nello scontro diretto dell'andata. I pari punti sono possibili infatti in un solo caso, in caso di successo del Padova contro il Südtirol nel match della 37esima giornata.

In quel caso il Padova guiderebbe la classifica a 87 punti, con il Südtirol a 86 a 90' dalla fine. Con un k.o del Padova con il Virus e un pari del Südtirol contro la Triestina, le due squadre chiuderebbero a 87. E a pari punti gli scontri diretti premierebbero la formazione di Oddo.