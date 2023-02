Mitoma trascina il Brighton: con De Zerbi sta diventando top di Premier

Quattro goal nelle ultime cinque partite tra Premier il giapponese, che dall'arrivo del tecnico italiano è diventato letale in zona realizzativa.

Mentre Chelsea e Liverpool continuano a deludere, transitando tra la parte sinistra e la destra della graduatoria di Premier League, la marcia del Brighton continua. Il club di De Zerbi vola in zona europea, a pochi passi dalla zona Champions, deciso a lottare fino all'ultima giornata per il grande traguardo o al massimo per un piazzamento in Europa League. Nell'ultimo periodo, soprattutto grazie a Kaouru Mitoma.

L'attaccante giapponese è sbocciato da quando De Zerbi si è seduto sulla panchina del club inglese, risultando implacabile dopo essere tornato dai Mondiali.

A differenza di alcui compagni di rappresentativa, Mitoma non si è distinto nella Coppa del Mondo in termini realizzativi, ma ha comunque fatto parte di una spedizione positiva. Acquisendo nuova esperienza e trucchi del mestiere.

Ceduto Trossard, passato all'Arsenal dopo i dissidi con De Zerbi, il Brighton non ha certo rallentato, anzi. A gennaio non ha mai perso, ottenendo tre vittorie su quattro, riuscendo anche a passare il turno in FA Cup ai danni di un Liverpool che non sembra riuscire a riprendersi dal duro - e ormai lungo - periodo in cui è capitato.

Classe 1997, in patria ha segnato un buon numero di reti con il Kawasaki Frontale, prima di trasferirsi in Belgio con l'Union Saint-Gilloise e dunque in Premier nel 2022. Con Potter non ha trovato nè spazio nè goal, fino all'arrivo di De Zerbi. Con cui tutto è cambiato.

Sia da esterno mancino, sia da ala, ma anche come trequartista nel 3-4-2-1, Mitoma si fa trovare pronto negli inserimenti, sfondando dalla fascia.

Il goal contro il Liverpool in FA Cup è uno dei migliori del 2023 in terra britannica, ma le reti sono arrivate anche contro Arsenal, Everton, Leicester e Bournemouth.

In totale, quattro reti nelle ultime cinque apparizioni di Premier con il Brighton, ad eccezione della sfida vinta contro Klopp in campionato (3-0, con zero successi dei Reds contro il team dell'East Sussex in stagione).

Le grandi si sono già mosse per portarlo a Londra, Liverpool e Manchester nel mercato estivo, ma una qualificazione europea del Brighton potrebbe tenerlo stabilmente in città. Anche perchè il precedente top, ovvero Trossard, ha già lasciato il club.