Il Il Wolverhampton strapazza il Liverpool, per Salah e compagni terza sconfitta nelle ultime quattro: Klopp deve trovare una soluzione.

Sguardo di ghiaccio rivolto verso il basso al Molineux Stadium per Jurgen Klopp a fine partita: contro i Wolves, il Liverpool ha perso ancora (3-0) ed è appena scivolato al decimo posto in Premier League. Il tecnico tedesco, secondo lo scorso anno dietro al Manchester City per un solo punto, ora rischia seriamente di non qualificarsi neanche per le coppe europee minori con la zona Champions che dista ben 10 punti.

Per Salah e compagni, sconfitti soltanto due volte nell'arco di tutto lo scorso campionato, contro il Wolverhampton è arrivata la settima sconfitta in stagione, la terza nelle ultime quattro gare (più un pari). La vittoria manca dallo scorso anno dal match del 30 dicembre contro il Leicester.

Numeri da capogiro che certificano il periodo di estrema difficoltà in casa Liverpool, eliminato anche dalla FA Cup dal Brighton di De Zerbi. Una caduta libera che Klopp è chiamato ad arrestare quanto prima: alle porte ci sono il derby contro l'Everton in campionato (che oggi ha battuto l'Arsenal capolista) e, il 21 febbraio, la sfida al Real Madrid per gli ottavi di Champions League. Impegni già decisivi per provare a raddrizzare una stagione particolarmente complicata.