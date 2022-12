Perché Messi indossava un abito durante la premiazione dei Mondiali?

Lionel Messi ha ricevuto la Coppa del Mondo con addosso un abito particolare che ha a che vedere con la tradizione del Golfo Persico.

A tutti non sarà sfuggito un particolare 'stilistico' al momento della premiazione dell'Argentina campione del mondo: Lionel Messi - premiato anche come MVP di tutta la competizione - ha ricevuto da Gianni Infantino l'ambita coppa con addosso un abito nero donatogli poco prima.

Ma di cosa si tratta esattamente? E che significato ha questa pratica?

L'ABITO INDOSSATO DA MESSI DURANTE LA PREMIAZIONE

L'abito indossato dalla 'Pulce' argentina - una sorta di mantello - si chiama Bisht ed è un indumento tipico del Golfo Persico che può essere nero (come quello vestito da Messi), beige oppure bianco.

L'ABITO INDOSSATO DA MESSI: IL SIGNIFICATO

Il Bisht è un simbolo di regalità che spetta ai sovrani o ai capi tribù e serve per testimoniare l'elevato rango sociale di chi lo veste. Un mantello che può essere indossato con materiali nobili come oro e argento: il giusto indumento per Re Lionel.