Gazzetta dello Sport - Il Milan pensa a Frattesi: può ovviare all'assenza di Bennacer

Il Milan dovrà fare a meno di Bennacer per diversi mesi: idea Frattesi, per il quale la concorrenza è altissima.

La lesione della cartilagine del ginocchio destro di Bennacer, k.o. nell'Euroderby di ritorno e assente forzato almeno fino a novembre, obbligherà il Milan a fare ulteriori valutazioni sul mercato, con la ricerca di un nuovo centrocampista a recitare il ruolo di priorità assoluta.

L'infortunio dell'algerino ha fatto definitivamente scattare il campanello d'allarme, già bello insistente dopo la cessione di Kessié che ha finito per stravolgere il reparto: naturale, dunque, che le mire di Maldini e Massara si concentrino lì nel mezzo, per ovviare ad un'assenza che rischia di giocare brutti scherzi in termini di soluzioni a disposizione di Pioli.

Come riferito da 'La Gazzetta dello Sport', l'ultimo profilo emerso e che farebbe al caso dei rossoneri è quello di Davide Frattesi: con lui nel motore si andrebbe decisamente sul sicuro, ma proprio l'elevata appetibilità lo rende un obiettivo difficile da raggiungere o, quantomeno, che necessita di un'attenzione particolare.

La presenza 'ingombrante' di club esteri e soprattutto di Juventus e Inter (recentemente Marotta ha ammesso l'interesse nerazzurro) può rivelarsi manna dal cielo per il Sassuolo e le sue ambizioni economiche, anche se il Milan non sembra affatto intenzionato a partecipare ad aste. Il prezzo, comunque, rimane importante (base di almeno 20 milioni), ma in casa rossonera c'è la volontà di provare quantomeno a giocarsi le proprie carte.

Capitolo attacco: il Milan resta spettatore più che interessato di Openda, autore di 19 goal con la maglia del Lens in Ligue 1. Il costo si aggira sui 25 milioni e, all'orizzonte, c'è un duello col Borussia Dortmund.

Kamada è il primo nome per la trequarti: in questo caso ci sarebbe già l'intesa totale col giocatore, alla luce della scadenza del contratto con l'Eintracht che non sarà rinnovato.

Sportiello sarà il vice Maignan nella prossima stagione: l'attuale portiere dell'Atalanta ha già firmato l'accordo che lo legherà ai rossoneri.