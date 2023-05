Gazzetta dello Sport - Milan su Openda: è il candidato numero uno per l'attacco

Divenuto celebre per una tripletta in 5 minuti col Lens, Lois Openda è finito nel mirino del Milan: 19 reti in Ligue 1, può partire per 25 milioni.

Il suo nome ha varcato concretamente i confini della Francia, per abbracciare l'Europa intera, giusto un paio di mesi fa. 12 marzo, Clermont-Lens 0-4, una delle tante vittorie dello strepitoso campionato dei Sang et Or. Strepitosa è anche la giornata di Lois Openda, che segna una tripletta. E lo fa in cinque minuti, come nessuno mai nella storia del massimo campionato francese.

Il Milan lo conosceva già, Openda. Ma dopo quel pomeriggio, probabilmente, si è reso conto di come valesse e valga la pena puntare su di lui. Ed è questo che intende fare il club rossonero, arrivato, secondo l'edizione odierna della 'Gazzetta dello Sport', a considerarlo il candidato numero uno alla maglia numero 9 a partire dalla prossima stagione.

Riassumendo la situazione, in realtà abbastanza palese: Olivier Giroud ha una certa età (36 anni, a settembre 37) e mica potrà tirare sempre la carretta come in questa stagione, Zlatan Ibrahimovic si ritrova i muscoli imprigionati tra un infortunio e l'altro, Divock Origi ha deluso tutti e potrebbe andarsene dopo appena 12 mesi. Ergo, servirà un nuovo attaccante. Come il pane. Da qui, appunto, il desiderio di capire se i discorsi con il Lens per Openda possano trasformarsi in qualcosina di più.

"Openda - scrive la 'Gazzetta' - in questo momento è uno dei nomi a cui il Milan guarda con più attenzione, per certi aspetti il principale. Nelle ultime settimane ha raccolto consensi ed è ufficialmente iscritto a una delle corse più interessanti – e incerte – del mercato estivo: lo sprint per diventare il nuovo attaccante centrale rossonero".

CHI È LOIS OPENDA

Attaccante belga, classe 2000, già nel giro della nazionale belga maggiore dopo aver giocato anche nelle giovanili dei Diavoli Rossi. Credenziali da Charles De Ketelaere, altra delusione stagionale, ma diversamente dal trequartista rossonero, qui i numeri combaciano con le qualità del personaggio: da tre anni Lois va costantemente in doppia cifra, ora è a quota 19 in campionato come nella scorsa stagione e, quando alla conclusione della Ligue 1 mancano due giornate, può addirittura superare il proprio primato personale.

La prima volta in cui è andato in doppia cifra, a proposito, lo ha fatto in Eredivisie con il Vitesse. Gli olandesi lo hanno preso giovanissimo dal Bruges, lo hanno svezzato per un paio d'anni e poi, nell'estate del 2022, rivenduto al Lens in cambio di 10 milioni di euro. Una cifra non indifferente per un ragazzino poco più che ventenne e digiuno di grande calcio.

QUANTO COSTA OPENDA

Innanzitutto, un piccolo dettaglio di (non) secondaria importanza: c'è da capire se il Milan nella prossima stagione disputerà la Champions League. Il che sembra probabile, considerando che la nuova penalizzazione inflitta alla Juventus ha riportato i Pioli boys al quarto posto, ma non ancora sicuro. Nel caso di Openda, farà tutta la differenza del mondo.

"La sua priorità - scrive ancora la 'Gazzetta dello Sport' - per il prossimo anno è giocarla, con il Lens – secondo in Francia, con 5 punti da difendere sul Marsiglia – oppure altrove. Più di qualche squadra ha chiesto il suo numero per fargli sapere di essere interessata e presto quelle manifestazioni di interesse diventeranno altro. Sul prezzo, le stime dicono 25 milioni, magari dopo trattativa col Lens che non dovrebbe fare barricate per tenerlo".

Openda, intanto, si prepara a chiudere in bellezza la sua prima stagione ad altissimi livelli. E attende di capire cosa farà da grande. Ovvero, in questo caso, in estate, alla riapertura del mercato prevista per inizio luglio. Con il sogno Champions League - col Lens - sullo sfondo e il Milan a sedurlo con le sue promesse da Diavolo.