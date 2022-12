Martinez, sfottò durante la festa: bambolotto con la faccia di Mbappé in lacrime

Durante la parata di Buenos Aires, il portiere ha tenuto in braccio un bambolotto particolare con la faccia di Mbappé che piange.

Emiliano Martinez non è una persona banale e ce ne siamo accorti bene durante e dopo Argentina-Francia: la parata all'ultimo respiro dei supplementari su Kolo Muani lo ha scaraventato nell'Olimpo dei migliori portieri dei Mondiali, così come il gestaccio rivolto al pubblico francese subito dopo aver ricevuto il premio di miglior estremo difensore della competizione.

Il portiere di proprietà dell'Aston Villa ha trovato il modo di far parlare di sé anche per un altro episodio capitato nel corso dei festeggiamenti per la conquista della Coppa del Mondo, direttamente sul bus scoperto che ha regalato alla squadra di Scaloni l'immenso abbraccio dei milioni di tifosi accorsi per le strade di Buenos Aires a celebrare l'impresa qatariota.

Nel mirino di Martinez, stavolta, c'era Kylian Mbappé, rappresentato da un bambolotto tenuto in braccio e recante il volto del fuoriclasse del PSG rigato dalle lacrime.

Chiaro sfottò che segue quello andato in scena negli spogliatoi dell'Albiceleste subito dopo la finale, col 'minuto di silenzio' per omaggiare la memoria dello 'scomparso' Mbappé.

L'ex Monaco può comunque essere più che soddisfatto dell'apporto offerto alla causa transalpina: tripletta in finale e otto goal totali che gli hanno permesso di vincere la Scarpa d'Oro, riservata al miglior goleador del torneo, davanti niente di meno che a Lionel Messi, 'fermo' a quota sette.