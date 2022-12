Perché Emiliano Martinez ha esultato in quel modo: "I francesi mi fischiavano"

Il portiere dell'Argentina ha rivelato a una radio locale il motivo del gestaccio post partita: "Con me l'arroganza non funziona".

La scena ha rapidamente fatto il giro del mondo: e come poteva essere altrimenti? Emiliano Martinez riceve il Guanto d'Oro, ovvero il riconoscimento riservato al miglior portiere dei Mondiali, e se lo porta alle parti basse sventolandolo orgoglioso, con la faccia di uno a cui non importa un fico secco di quel che pensano gli altri. Perché Dibu è fatto così, semplicemente.

Non tutti ricordano che Martinez l'aveva già fatto con il premio ricevuto dopo la Copa America vinta nel luglio del 2021 in casa del Brasile. Solo che questa volta il gesto aveva un significato ancor più particolare, anche se non esattamente profondo. E lo stesso portiere dell'Argentina lo ha rivelato all'emittente radiofonica locale 'Radio La Red'.

"L'ho fatto perché i francesi mi stavano fischiando. Con me l'arroganza non funziona".

Così, puro e semplice. E un pizzico anticonformista. Non soltanto in gesti, come dire, non proprio oxfordiani, ma anche nelle dichiarazioni ai giornalisti. Come quelle che Martinez ha rilasciato alla stampa argentina dopo l'incredibile partita contro la Francia, dominata in lungo e in largo dall'Argentina per 80 minuti ma incredibilmente finita prima ai supplementari e poi ai calci di rigore.

"Hanno pareggiato la partita con due tiri di merda. Era destino che dovessimo soffrire. Non avremmo potuto sognare un Mondiale più di così".

Uno dei grandi protagonisti è stato proprio lui, Dibu Martinez. Il portiere dell'Aston Villa, non solo dell'Argentina. Decisivo nel mantenere il risultato contro l'Australia, decisivo contro l'Olanda, decisivo contro la Francia. E dunque, nominato miglior portiere della competizione. Nonostante abbia poi deciso di festeggiare il premio a modo suo.