La presa in giro dell'Argentina: "Un minuto di silenzio per Mbappé che è morto"

Dopo la finale, i giocatori dell'Argentina si sono 'ricordati' di Kylian Mbappé riadattando un canto dei tifosi. Con Emiliano Martinez in prima fila.

Che Emiliano Martinez sia un personaggio tutt'altro che banale, beh, lo si è capito da tempo. In campo, intanto, prima con lo strepitoso intervento salvatutto su Kolo Muani e poi con il rigore parato a Coman. Ma soprattutto fuori dal campo, tra un gesto non esattamente da lord inglese durante la premiazione e una provocazione post partita che ha già iniziato a fare il giro del mondo.

Il contesto: i festeggiamenti post Argentina-Francia nello spogliatoio dei nuovi campioni del mondo. Il destinatario: Kylian Mbappé, l'uomo che ha provato in tutti i modi possibili a riportare la coppa a Parigi. Il mezzo per immortalare tutto: il cellulare di Nicolas Otamendi, che ha poi pubblicato il video sui social. La dedica, riadattata per l'occasione: "Un minuto de silencio", ovvero un canto intonato dai tifosi argentini per chiedere ironico rispetto nei confronti di un avversario "che è morto".

"Un minuto de silencio... para Mbappé que está muerto".

Così hanno cantato i giocatori della Selección, guidati dal Dibu. Una presa in giro un po' macabra - e che, in effetti qualche polemica ha già cominciato a suscitarla - nei confronti del giocatore che, con una strepitosa tripletta, ha tenuto in piedi i francesi fino alla lotteria dei rigori.

Retaggio, in realtà, anche di quel che era accaduto nei giorni precedenti, tra la botta di Mbappé e la risposta di Martinez.

"Argentina e Brasile non affrontano lo stesso livello di competizione in Sudamerica - aveva detto il francese - il calcio non è sviluppato come in Europa. È per questo che i vincitori più recenti dei Mondiali sono europei".

"Non sa abbastanza di calcio - gli aveva risposto il portiere dell'Aston Villa - non ha mai giocato in Sudamerica. Se non hai fatto quest'esperienza, faresti meglio a tacere".

Un battibecco verbale che si è trasformato nella sfida personale andata in scena a Lusail. Sul campo ha vinto Mbappé, che ha rifilato a Martinez quattro reti, delle quali tre nei 120 minuti e un'altra nella serie finale dei calci di rigore. Ma l'ultima parola, alla fine, l'ha avuta il Dibu.