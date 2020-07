Malcuit torna in lista: il Napoli esclude Llorente

Il reinserimento nella lista per la Serie A di Kevin Malcuit porta il Napoli a 'tagliare' Fernando Llorente, ai margini del progetto Gattuso.

Kevin Malcuit ricompare tra i convocati del Napoli in campionato dopo la rottura del crociato, ma la notizia che fa rumore è l'esclusione di Fernando Llorente dalla lista dei 25 per la .

Registrati su Super6 e gioca ora gratis

Altre squadre

Il club azzurro ha reinserito il terzino francese dopo 9 mesi decidendo di 'tagliare' il centravanti spagnolo, alle prese con problemi fisici e mai diventato centrale nel progetto Gattuso.

L'articolo prosegue qui sotto

Per Llorente è l'epilogo di un'esperienza al di sotto delle attese, iniziata la scorsa estate per volontà di Carlo Ancelotti che aveva suggerito alla società di tesserare da svincolato l'ex e per completare l'attacco.

Con l'esonero del tecnico emiliano, per Llorente con Gattuso non c'è mai stato praticamente spazio: ora l'esclusione dagli arruolabili per il campionato, che sembra l'antipasto del probabile divorzio a fine stagione.