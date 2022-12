Liverpool, nuovo infortunio per Luis Diaz: starà fuori altri tre mesi

Nuovo infortunio per Luis Diaz, che tornerà in campo con il Liverpool solo a marzo 2023. La conferma di Klopp ai canali del club: "Duro colpo"

Tegola Luis Diaz in casa Liverpool. L'attaccante colombiano si è fatto male di nuovo dopo che si era lesionato i legamenti del ginocchio nel match di Premier League contro l'Arsenal che lo ha tenuto fuori dal 9 ottobre alla sosta per i Mondiali.

Adesso un nuovo problema fisico, rimediato all'inizio della settimana nel ritiro del Liverpool negli Emirati Arabi. La dinamica dell'infortunio non è chiara nemmeno a Jurgen Klopp, che ha parlato così al sito ufficiale dei Reds.

"Non è stato un colpo o una situazione durante l'allenamento. Ha solo sentito qualcosa. Luis Diaz non si sentiva molto bene, noi volevamo essere cauti e così abbiamo detto: "Ok, diamo un'occhiata". Poi è arrivata la notizia, che è stata come un pugno in faccia. Ma ora la situazione è questa".

Luis Diaz, 8 presenze con 3 gol e 2 assist finora in Premier League, raggiunge in infermeria Diogo Jota e Arthur Melo, che dovrebbero recuperare per i primi impegni del 2023. Ancora da stabilire invece la data del possibile rientro di Keita.

Diaz invece tornerà a disposizione del Liverpool non prima di marzo, dopo una nuova operazione. Nell'attesa, Salah e compagni sono chiamati agli straordinari per raddrizzare una stagione finora al di sotto delle aspettative: i Reds stazionano a -4 dal quinto posto occupato dal Manchester United e a -7 dal quarto posto del Tottenham, il primo utile per giocare la prossima Champions League.

Klopp dovrà tentare la rimonta per ora senza l'attaccante 25enne che salterà (a partire dalla prossima amichevole contro il Milan in programma il 16 dicembre) sicuramente altri nove match di campionato, uno di EFL Cup e uno di FA Cup, oltre che l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid in programma a fine febbraio.