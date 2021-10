Paco Lopez è stato sollevato dalla carica di allenatore del Levante dopo tre anni e mezzo. Sabato la lite con l'avversario: "Ti restano due giorni".

È bastata una frase a far incendiare la sfida tra Maiorca e Levante, giocata sabato e valida per l'ottavo turno di Liga. Il terzino destro della formazione locale, Pablo Maffeo, aveva utilizzato un tono piuttosto duro nei confronti dell'allenatore avversario Paco Lopez.

"Stai zitto, ti restano due giorni!".

Poche parole che hanno fatto scoccare la scintilla prima dell'intervallo e hanno fatto degenerare la situazione, con spinte e insulti prima in campo e poi nel tunnel degli spogliatoi. Poi, al ritorno in campo, il clima si è tranquillizzato grazie all'intervento dell'allenatore del Maiorca Luis Garcia.

Le parole di Maffeo, indirizzate al tecnico del Levante dopo una protesta per una presunta seconda ammonizione di un calciatore del Maiorca, hanno tocca un nervo scoperto di Paco Lopez, nel bel mezzo di una tempesta sportiva. La sua - ormai ex - squadra sta vivendo un momento molto difficile, con ancora lo zero nelle caselle delle vittorie in campionato dopo otto turni.

Ormai ex. Sì, perché proprio all'indomani della sconfitta di Maiorca Paco Lopez è stato sollevato dall'incarico di allenatore del Levante.

La frase del difensore classe 1997 si è trasformata in realtà proprio nella giornata di ieri, 24 ore dopo il match di campionato. La sconfitta - la quarta in stagione - sul campo del Maiorca è costata cara all'allenatore del Levante: nella serata di ieri, il club spagnolo ha comunicato la decisione di esonerare il tecnico Paco Lopez dopo i 4 pareggi e le 4 sconfitte in questo avvio di stagione.

"Il Consiglio d'Amministrazione del Levante e l'Area Sportiva, dopo la riunione svoltasi questo pomeriggio, hanno concordato l'esonero di Paco López dalla guida della Prima Squadra".

Si conclude dopo tre anni e mezzo l'avventura del tecnico 54enne di Silla alla guida del Levante. Arrivato sulla panchina della prima squadra del club valenciano il 5 marzo 2018, Paco Lopez ha scritto alcune pagine indelebili nella storia del Levante. Tra i tanti momenti indimenticabili della sua gestione resteranno, senza dubbio, le vittorie storiche per 5-4 e 3-1 in rimonta contro il Barcellona, così come i due successo al 'Santiago Bernabeu' per 2-1 contro il Real Madrid.

L'inizio tutt'altro che positivo della nuova stagione e una vittoria che ancora manca dopo otto turni hanno costretto la dirigenza a un cambio di rotta con la decisione dura ma inevitabile di esonerare Paco Lopez. Si conclude con un finale amaro la storia d'amore lunga tre anni e mezzo tra l'allenatore classe 1967 e il Levante.