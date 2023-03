Liverpool-Manchester United, invasore colpisce involontariamente Robertson: Klopp furibondo

Dopo il 7-0, un tifoso è entrato in campo per esultare con i giocatori: colpito in scivolata Robertson. Klopp su tutte le furie.

I tifosi del Liverpool ricorderanno per anni il 5 marzo 2023. Cercheranno di dimenticare questa data il prima possibile i fans del Manchester United. Un 7-0 nel più importante e storico match della Premier è pur sempre un 7-0. Senza storia.

Una gara che Salah, Nunez, Gakpo e Firmino hanno portato Anfield a vivere una giornata da leggenda. Klopp esulta per un risultato roboante e per una cavalcata in Premier che non si ferma. Tutte notizie positive per i padroni di casa, eccezion fatta per quanto accaduto dopo il goal che ha chiuso la gara.

In seguito alla rete di Firmino, la settima, un tifoso del Liverpool è entrato in campo per cercare di abbracciare i propri beniamini ed esultare con loro. Un invasione come un'altra? No, perchè il fan dei Reds è scivolato sul terreno di gioco a pochi passi dai giocatori in festa, franando su Robertson.

Robertson è apparso sofferente dopo il contatto con il tifoso, con gli steward riusciti a braccare il giovane proprio ai piedi dei giocatori di casa intenti ad esultare. Il terzino scozzese ha chiuso la gara per gli ultimi minuti regolarmente in campo, ma ciò non ha impedito la furente rabbia di Klopp.

Mentre il tifoso veniva portato fuori, Klopp ha infatti inveito contro l'invasore di campo, visibilmente infuriato per un contatto con Robertson che avrebbe potuto causare un infortunio più serio.