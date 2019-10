Lipsia, Schick nuovamente infortunato: Nagelsmann furioso con la Repubblica Ceca

Schick si è infortunato nuovamente alla caviglia in Repubblica Ceca-Irlanda del Nord: solo 27' per lui in Bundesliga, con Nagelsmann ora furioso.

Un nuovo infortunio, l'ennesimo, e un altro avvio di stagione da dimenticare. Lasciata la in estate per passare in prestito al , Patrik Schick non riesce a trovare pace nemmeno in .

A Lipsia l'attaccante ceco si sente infatti più libero dalle pressioni ma ciò di cui non è invece ancora riuscito a liberarsi sono i problemi fisici.

Bloccato da un infortunio alla caviglia, Schick fino ad ora ha collezionato solamente 27' contro il in campionato, restando in panchina per tutto il tempo contro il e non venendo invece neppure convocato nelle altre quattro gare disputate dal Lipsia dal suo arrivo in .

L'ex Roma è però sceso in campo a sorpresa lunedì scorso nell'amichevole persa per 3-2 dalla sua contro l' . Gara in cui Schick ha accusato nuovamente dolore alla caviglia destra, finendo per mandare su tutte le furie il tecnico del Lipsia Julian Nagelsmann.

A innervosire l'allenatore è stato il fatto che la Repubblica Ceca abbia deciso di utilizzare il giocatore in un'amichevole nonostante i patti presi prima della sosta, come riportato dal 'Corriere dello Sport'.

Nagelsmann ha infatti rimproverato alla federazione ceca di aver fatto scendere in campo Schick in una gara con nulla in palio, finendo così col provocare una ricaduta al giocatore e con il tecnico tedesco ora dovrà fare a meno nuovamente dell'attaccante.